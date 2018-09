20 Funcionalidades que o Google oferece e talvez você não saiba

Seguindo com as homenagens pelos 20 anos de Google, já falamos aqui no site sobre alguns jogos e ferramentas que estão ocultas no mecanismo de pesquisa da empresa. Ainda usufruindo de todas as funcionalidades que o site pode proporcionar, nessa matéria você encontrará 20 dicas de coisas que, talvez, você não saiba que dá para fazer no Google.

O Google passou a permitir pesquisas compostas, onde são mostrados resultados baseados na sua pesquisa e outras informações relacionadas ao contexto total. Um exemplo desse tipo de buscas é com a frase “quando os criadores do google nasceram”. Além da data de nascimento dos elementos pesquisados, informações sobre a história da empresa serão mostradas.

Aproveitando a onda fitness, o mecanismo de buscas quer ajudar seus usuários a saberem exatamente o que cada alimento pesquisado pode representar, em calorias, na sua dieta. Por exemplo “quantidade de sódio do amendoim”.

