O Amapá tem 28 casos e uma morte confirmados de infectados com a Covid-19

O Governo do Amapá divulgu neste sábado, 4, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Com resultados positivos de mais nove casos, passam para 28 confirmados, 254 descartados e 533 suspeitos em investigação.

Nesta madrugada, uma amostra analisada pelo Laboratório Central do Amapá (Lacen/AP) testou positivo para um homem de 34 anos, que é residente de Oiapoque. Em isolamento hospitalar, ele é o único diagnosticado com a doença no município.

Já os outros oito novos casos são de Macapá. São homens de 32, 49, 58 e 60 anos e mulheres de 28, 29, 39 e 55 anos. Três casos foram confirmados através de exames no Lacen e outros são resultados de testes rápidos.

Também foi confirmada a primeira morte pela coença. Trata´se de José Eriberto da Costa, 60 anos, End: AV Germano Silva Souza, 76, São Lázaro) em Macapá.

Por município, os números de casos suspeitos, são:

Macapá: 432

Santana: 68

Calçoene: 06

Ferreira Gomes: 01

Laranjal do Jari: 04

Oiapoque: 11

Pedra Branca do Amapari: 02

Porto Grande: 06

Tartarugalzinho: 02

Vitória do Jari: 01

Os dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

Com redação com informações do governo do Amapá

