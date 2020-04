Suspensa paralisação total dos ônibus marcada para 5 de abril

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap) confirmou neste sábado, 04, que está suspensa a paralisação total dos ônibus anunciada para 5 de abril. Isso significa que os ônibus circularão –obedecendo as medidas de contenção – sem interrupção, durante a vigência dos decretos estadual e municipal.

A Prefeitura de Macapá e o Governo do Amapá entenderam a importância do setor e apresentaram um grupo de trabalho que terá prazo para propor alternativas a fim de evitar o colapso e, do outro lado, as empresas de ônibus concordaram em não paralisar, desde que mereçam uma política de compensação pelas perdas decorrentes da abissal queda de arrecadação. As empresas não têm conseguido sequer cobrir os custos de combustível dos veículos. Hoje o maior risco é ter de demitir centenas de trabalhadores por não haver recurso suficiente para a folha de pagamento.

A queda no número de passageiros foi drástica. O sistema já tinha sofrido uma queda de 30% após a entrada dos aplicativos e veículos piratas. Hoje, dos 90 mil passageiros que o sistema transportava por dia, menos de 10% estão utilizando os coletivos.

Com as medidas de restrição a circulação de pessoas, recomendadas pela OMS – Organização Mundial da Saúde como a maneira mais eficaz até agora de conter o avanço do coronavírus, a demanda de passageiros tem caído.

