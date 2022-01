Rayssa Leal e Pâmela Rosa avançam à final do STU Street

Decisões masculina e feminina acontecem neste domingo (16), em Criciúma

Neste sábado (15), a temporada de competições do skate começou com o STU Street, disputado em Criciúma com grandes nomes do Brasil dentro da modalidade.

Os grandes destaques do feminino ficaram com Rayssa Leal e Pâmela Rosa, primeira e segunda colocadas na fase classificatória.

A medalhista de prata nas Olimpíadas de Tokyo apresentou novas manobras e conseguiu a liderança com certa folga para Pâmela. Rayssa teve 11,04, enquanto a segunda colocada ficou com 7,91.

As outras skatistas que se classificaram para a final são, por ordem de notas:

-Gabriela Mazetto: 6,95

– Rafaela Murbach: 6,28

– Karen Feitosa: 6,19

– Virginia Fortes Águas: 6,16

– Marina Gabriela:6,09

– Giovana Dias: 5,88

A disputa do título acontece amanhã (16), às 10h.

Leia também: Estreia dos sonhos: Coutinho sai do banco e empata jogo contra o Manchester United

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado