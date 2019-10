Seleção feminina derrota Polônia por 3 a 1 em amistoso

Vitória mantém invencibilidade de Pia Sundhage com Brasil

A seleção feminina de futebol do Brasil derrotou a Polônia por 3 a 1 nesta terça (8) em amistoso realizado na cidade polonesa de Kielce. Com esta vitória a técnica sueca Pia Sundhage manteve a invencibilidade no comando da equipe.

Nesta partida a comandante do Brasil realizou muitas mudanças na equipe titular. Em comparação à equipe que começou jogando na vitória de 2 a 1 sobre a Inglaterra no último sábado, foram seis novidades.

O jogo

O primeiro gol da partida não demorou a sair. Aos 9 minutos do primeiro tempo a meia Formiga venceu a goleira Kiedrzynek com boa finalização de cabeça após cobrança de escanteio de Andressa Alves.

Com a vantagem no marcador a equipe brasileira passou a valorizar a posse de bola, mas não conseguia transformar este domínio em gols. Já a Polônia se limitava a contra-atacar quando encontrava espaço. Com isto o placar não sofreu mudanças até o intervalo.

O segundo gol brasileiro saiu apenas aos 4 minutos da etapa final. Debinha, que entrou no intervalo, avançou pela direita, chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro para o meio da área, onde Tamires chegou batendo de primeira.

Porém, a Polônia não desanimou, e aos 12 minutos conseguiu descontar. A zagueira Mesjasz fez de cabeça após a bola ser levantada na área da goleira Bárbara em cobrança de falta.

Mas o Brasil continuava melhor na partida. E, aos 34, chegou ao seu terceiro gol. Ludmila recebe na entrada da área, avança na técnica e na raça e cruza para Debinha escorar para o fundo das redes.

Invencibilidade de Pia

Com a vitória desta terça sobre a Polônia a técnica Pia Sundhage mantém a invencibilidade no comando da equipe brasileira, quando se considera apenas o tempo regulamentar das partidas. São três vitórias (5 a 0 sobre a Argentina, 2 a 1 sobre a Inglaterra e 3 a 1 sobre a Polônia), além de um empate sem gols com o Chile (a equipe brasileira perdeu disputa de pênaltis).

EBC

Curtir isso: Curtir Carregando...