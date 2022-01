Manifestantes protestam contra Boris Johnson após revelação de festas durante quarentena

Grupo se reuniu em frente à residência do primeiro-ministro britânico usando máscaras

Um protesto organizado por um youtuber reuniu cerca de 100 pessoas em frente à residência do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, em Londres, nesta sexta-feira (14). O grupo usava máscaras com o rosto de Johnson e perucas loiras.

A manifestação foi motivada pelas festas do primeiro-ministro durante o período de quarentena do país, no auge da primeira onda de Covid-19 na Europa.

Inicialmente, Johnson alegou que os eventos eram reuniões de trabalho, mas acabou pedindo desculpas à população nesta sexta-feira, após a imprensa divulgar que, ao menos, nove festas aconteceram entre abril e dezembro de 2020.

Leia mais: Brasil fecha semana com mais de 475 mil casos de Covid-19

Os manifestantes cantavam músicas ironizando a justificativa do primeiro-ministro. O organizador dos protestos acabou detido por 24h.

Leia também: Cidades em dez estados brasileiros iniciam vacinação infantil contra a Covid-19 neste sábado (15)

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado