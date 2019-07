Cooperação Internacional é reforçada com noite cultural entre Macapá e Guiana

Macapá – O prefeito da capital, Clécio Luís, deu boas-vindas ao prefeito de Kourou, François Ringuet, vice-prefeitos Jean Robert Chocho e Gilles Dufail, e aos músicos que se apresentarão na noite desta quinta-feira, 18, na mistura musical do Amapá com Guiana Francesa, tema da Estação Lunar, que ocorre tradicionalmente no balneário da Fazendinha.

O encontro serviu para reafirmar a relação de irmandade entre as duas cidades. “Temos estreitado muito a relação Macapá e Kourou, especialmente pela determinação do prefeito François Ringuet. Hoje, será uma noite muito especial na Estação Lunar, e estaremos lá para celebrar essa irmandade”, disse o prefeito Clécio.



“Obrigado ao prefeito e a toda sua equipe pela organização e recepção do evento. Será muito bom ver artistas da Guiana e Macapá no mesmo palco. Esse projeto não é de agora, começou há quatro anos. Nossa cooperação e intercâmbio são sólidas. Macapá tem dado muitas ideias a Kourou, como o projeto da orla”, agradeceu François Ringuet.

Antoine Villageois, que é um dos artistas que integra o grupo de música tradicional Guiana Francesa – Criola de Tambor, disse estar muito feliz por participar da Estação Lunar. É uma grande honra fazer esse intercâmbio cultural. Agradecemos aos amapaenses pela ajuda na difusão da nossa arte, da nossa cultura, por meio do documentário InterAmazônias. O filme mostra a ancestralidade das músicas tradicionais do Amapá e da Guiana Francesa”, contou.

Estiveram presentes no encontro os artistas que participarão da Estação Lunar desta quinta, 18: Negro de Nós, Movimento Cultural Ancestrais, Música tradicional Guiana Francesa – Criola de Tambor, Denis Lapassion, Clara Nugent, Finéias e alguns cantores como Mauro Cotta e Jomasan, que se apresentarão na Estação Brega, que será nesta sexta-feira, 19, no complexo do Araxá, a partir das 19h.

Assessoria de Comunicação/PMM

Curtir isso: Curtir Carregando...