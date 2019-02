No aniversário de Macapá, Tralhoto e Flamingo faturam título do Torneio Cidade de Macapá de Futlama

Tendo como cenário o maior rio de água doce do mundo, o Amazonas, o Torneio Cidade de Macapá de Futlama atraiu centenas de torcedores à orla da capital amapaense. O Tralhoto (masculino) e Flamingo (feminino) foram os campeões em partidas bastante disputadas.

A competição reuniu 16 equipes no masculino e 8 no feminino. Adelson Trindade, do time Tubarão, que representou a comunidade de Ipixuna Miranda e participou do torneio pela primeira vez, acabou sendo eliminado na primeira fase. Mesmo assim, Adelson aprovou a competição. “Foi a primeira vez que trouxemos o Tubarão e, sem dúvida, que foi muito bom. Infelizmente, saímos no primeiro jogo”, disse.

As mulheres também não deixaram a desejar e muitos gols deram um charme aos jogos. A maioria das partidas foi decidida nas penalidades. O Flamingo venceu a competição. “Conseguimos com muita força de vontade vencer nos pênaltis. Já estávamos cansadas e, bem no final, deu tudo certo”, afirmou a goleira do time. Na decisão do masculino, o Tralhoto não tomou conhecimento do Flor de Lis e venceu por 2 a 0.

Para a Coordenadoria de Esporte e Lazer (Comel), outras competições estão previstas. Além disso, a coordenadora Naldima Flexa enfatizou a importância da data. “Parabéns a todos os envolvidos e, principalmente, a nossa querida Macapá. Com certeza, outras competições do futlama virão. Parabéns aos campeões”, finalizou.

Jonhwene Silva