Áudio: Quando considerar a escolha dos fios corretos dos alto-falantes

Música. Eles dizem que é o alimento da alma. É a única coisa que quando chega, nenhuma dor é sentida. Como categorizamos a qualidade do som da música? A maioria das pessoas acha difícil dizer se a qualidade é boa ou não. Algumas pessoas dirão que é tudo sobre os palestrantes. Bem, os alto-falantes desempenham um papel crucial na determinação da qualidade do som.

Mas, você sabia que você pode acabar com uma música de má qualidade mesmo depois de investir nos alto-falantes mais caros do mercado? Você se perguntaria como. A verdade é que os fios que você usa para conectar seu amplificador aos alto-falantes têm um papel nos resultados finais. Quando se trata de comprar os fios corretos para seus alto-falantes, as pessoas frequentemente perguntam como podem chegar à escolha certa.

Sem falar muito, aqui estão as dicas para ajudá-lo a comprar os cabos adequados para o seu sistema de música.

1 – Comprimento

O pouco conhecimento que você tem em física lhe dirá que o comprimento do fio tem algo a ver com a resistência. Em termos mais simples, os sinais de som sendo liberados enfrentam mais resistência e perda de potência quanto mais eles viajam. Por isso, é aconselhável ter em mãos o comprimento do fio necessário antes de fazer uma compra. O comprimento do fio ajuda a decidir o medidor necessário para sua fiação. Existe o American Wire Gauge (AWG), espessura do fio, que varia de 0 a 40. Quanto maior o AWG, mais fino será o fio do alto-falante. Principalmente, fios de 12 a 14 AWG produzem melhores resultados para as conexões dos alto-falantes.

2 – Meio Ambiente

Ao escolher os cabos certos para conectar seu alto-falante ao amplificador, você deve considerar o contexto. Você deveria se perguntar se os fios vão passar por obstáculos ou por uma parede? Se não, então você pode prosseguir e adquirir qualquer cabo que você achar ok. Mas, se houver uma parede ou obstáculo na imagem, há mais a considerar. De acordo com especialistas, os melhores cabos de alto-falantes devem ser classificados pela UL. Além disso, eles devem ser CL2 ou CL3, e isso é por razões de segurança. Essas propriedades são uma garantia de que os fios são adequados para conexões de parede. Esses fios foram testados quanto à inflamabilidade, vulneráveis ​​a danos, bem como à geração de calor baseada em corrente.

3 Bem Marcado

Marcações em um fio de alto-falante não são uma coisa para colocar em muita consideração. No entanto, eles podem facilitar a instalação. Por exemplo, espera-se que os fios ligados a alto-falantes pareados tenham o mesmo comprimento. Por isso, muita medição será necessária ao fazer as conexões. O fantástico é que a maioria dos fios vem com marcas em cada marca de pé. As marcações facilitam a obtenção do comprimento certo antes de fazer os cortes.

4 -livre de oxigênio

Cabos feitos de cobre são comuns quando se trata dos fios das caixas acústicas. O cobre é um bom condutor. No entanto, quando se trata de fios de cobre, o oxigênio pode atrapalhar o tempo. Existem fios de cobre de baixa qualidade que são muito baratos. Mas, indo para eles pode te atrapalhar grande momento. Esses fios têm minúsculos bolsões de oxigênio presos no interior. Depois de algum tempo, as bolsas ficam grandes e podem desencadear a oxidação. Como resultado, a condutividade do fio é reduzida. A oxidação pode até destruir o cabo. Portanto, você deve sempre usar cabos livres de oxidação.

5 – Condutividade

Quando se trata dos fios dos alto-falantes, a condutividade desempenha um papel vital na determinação do desempenho do interlocutor. O fio adequado para o seu alto-falante deve ser feito de metal altamente condutor. Por exemplo, cabos feitos de cobre têm uma transmissão de som eficiente e mais rápida.

Muitas pessoas tendem a gastar uma fortuna em um sistema de música. Infelizmente, alguns podem esquecer de investir em fios de qualidade para conectar o sistema. Como resultado, eles podem acabar ouvindo a má qualidade do som. Neste artigo, existem cinco dicas para ajudá-lo a adquirir o fio correto para seus alto-falantes. Leia todas as dicas para ajudar você a melhorar sua qualidade musical.