Cursos profissionalizantes gratuitos são oferecidos pela Fundação Bradesco

Os cursos são certificados e as vagas são ilimitadas



Plataforma de educação online criada pela Fundação Bradesco, a Escola Virtual disponibiliza mais de 95 cursos profissionalizantes gratuitos, totalmente a distância e com certificado autenticado – para isso o aluno deve alcançar, no mínimo, 70% de aproveitamento do curso.

Fundada em 2001, a Escola Virtual oferta cursos livres no modelo e-Learning – ou seja, totalmente voltado para aprendizagem em plataformas eletrônicas. Os cursos são 100% a distância e divididos em diferentes áreas como Administração, Contabilidade e Finanças, Informática, Desenvolvimento Pessoal e Profissional, Educação e Pedagogia.

Para ter acesso ao benefício não é necessário ter conta no Banco Bradesco ou fazer algum tipo de processo avaliativo. Basta ter mais de 14 anos, possuir um email ativo e ter acesso a internet. Segundo a Fundação Bradesco, o objetivo da Escola Virtual é ser porta de entrada e “possibilitar a aprendizagem ao longo da vida através do oferecimento de percursos formativos didaticamente organizados, capazes de gerar engajamento por meio do uso de recursos multimídia e exercícios interativos”.

Como se inscrever na Fundação Bradesco

As vagas são ilimitadas e não há prazo para o término das inscrições da Fundação Bradesco 2019. Interessados devem realizar cadastro na plataforma e escolher o curso de interesse. Vale lembrar que é preciso ter acima de 14 anos, possuir CPF e acesso à internet. Os cursos devem ser concluídos no período de um mês. Para ter acesso aos certificados, é necessário ter aproveitamento acima de 70% do conteúdo.



Veja aqui cursos da Fundação Bradesco por áreas de interesse

Agência Educa Mais Brasil