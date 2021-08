Conexão Wi-Fi: conheça cinco dicas para melhorar o sinal de internet

Bruno Berthozin

A demanda por uma boa conexão de rede Wi-Fi aumentou consideravelmente ao longo dos últimos meses, principalmente com o início da pandemia do novo coronavírus, à medida que trabalhadores e estudantes de todo o Brasil passaram a realizar suas atividades diárias sem sair de casa.

Um estudo realizado pela Amdocs — companhia especializada em software e serviços para empresas de comunicação — aponta que houve um crescimento de quase 50% no uso de internet fixa durante o ano de 2020 e que o número de horas conectadas passou de uma média de 3h41 para 6h44 por dia no período.

No entanto, trabalhar ou estudar em casa pode se tornar um transtorno caso a velocidade de navegação seja baixa ou a conexão fique instável. Com isso em mente, o Canaltech separou algumas dicas para te ajudar a aproveitar o melhor de seu plano contratado.

O primeiro aspecto a se prestar atenção se trata da posição do modem e do roteador. Principalmente em casas ou apartamentos grandes ou com muitos cômodos, é fundamental escolher adequadamente onde o aparelho ficará posicionado para distribuir o sinal por todo o ambiente.

Para escolher o lugar, vale lembrar que o roteador emite ondas de rádio que são responsáveis pelo sinal de internet. Essas ondas geralmente são barradas por paredes, móveis espessos ou espelhos, então considere uma posição em que a conexão será bem distribuída para todos — ou quase todos — os cômodos da casa.

Caso seja possível, uma saída seria posicionar o roteador no teto, com as antenas voltadas para baixo e direcionadas para todos os lados possíveis.

Em casas com dois andares e muitos cômodos, talvez a melhor alternativa seja apostar em um roteador Mesh, que ajudará a manter uma boa velocidade de navegação e conexão estável em todos os ambientes.

