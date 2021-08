Dicas para começar hoje uma alimentação saudável e balanceada

Correio do Estado selecionou as melhores dicas de nutricionistas para melhorar a alimentação

Naiane Mesquita

O desejo de iniciar uma alimentação balanceada costuma aparecer com frequência no cotidiano, mas nem sempre é fácil descobrir qual é o melhor caminho. Pensando nisso, a coluna Nutrição e Boa Forma, selecionou cinco dicas incríveis e simples para quem deseja ter uma rotina com saúde e sem estresse.

Confira:

Evite os processados

Nos últimos anos, os alimentos processados se tornaram um dos menos indicados para quem deseja iniciar uma alimentação saudável. É importante ressaltar que os processados são todos os alimentos que passaram por um processo de industrialização, que prioriza principalmente um maior tempo de conservação nas prateleiras.

O ideal é evitar lanches congelados, carnes defumadas, farinha branca, alimentos e bebidas açucaradas.

“Esses alimentos recebem outros ingredientes para aumentar o tempo de conservação dele, então a indústria pega, adiciona um conservante, como sal, açúcar, óleo, justamente para aumentar o tempo de prateleira. Neste caso, temos como exemplos, as conservas de legumes, peixes, frutas em caldas, carnes salgadas e queijos”, afirma professora e nutricionista Bruna Larissa Spontoni.

