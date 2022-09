Produtos de artesãos da Amazônia são vendidos em novo hotsite da Americanas 

Objetivo é fortalecer bioeconomia da Floresta. Empreendedorismo de comunidades indígenas e ribeirinhas é tema de podcast da companhia.

No mês em que se comemora o Dia da Amazônia (05/09), a Americanas S.A. lança um novo hotsite que tem como foco impulsionar a compra no Jirau da Amazônia, marketplace no e-commerce da Americanas que reúne produtos feitos por aproximadamente 340 artesãos de 20 comunidades tradicionais do Amazonas e tem 100% do lucro revertido para projetos de parceiros locais.

Além de fomentar o empreendedorismo de comunidades indígenas e ribeirinhas da Amazônia, a companhia quer ainda ampliar a discussão sobre soluções para o desenvolvimento sustentável da região, tema de episódio especial do SomarCast, podcast da Americanas S.A., lançado recentemente nas plataformas de streaming de áudio.

Sob a condução de Nina Silva, empreendedora e sócia fundadora do Movimento Black Money, o podcast terá a participação de Neluce Soares, consultora de projetos socioambientais no Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ); Wildney Mourão, gerente de empreendedorismo da Fundação Amazônia Sustentável (FAS); e Bruna Saboia, gerente de sustentabilidade da Americanas S.A..

Aliada no combate às mudanças climáticas, foco do pilar ambiental de sua estratégia ESG, a Americanas S.A. investe, há mais de quatro anos, na valorização dos povos da Floresta por meio de projetos de empreendedorismo, educação, inclusão digital e gestão de resíduos.

“Buscamos, cada vez mais, somar forças para a construção de um Brasil e um mundo mais inclusivos e sustentáveis, por meio de projetos que gerem transformação e impacto. Com o Jirau da Amazônia, ajudamos a levar os produtos da Floresta para mais de 53 milhões de clientes ativos da nossa plataforma, movimentando a bioeconomia e contribuindo para manter a Floresta em pé”, comenta Bruna Saboia, gerente de sustentabilidade da Americanas S.A..

Jirau da Amazônia

Desde 2019, a Americanas S.A., em parceria com comunidades tradicionais, Fundação Amazonas Sustentável (FAS) e Associação Zagaia, disponibiliza uma loja virtual em seu marketplace para contribuir com o desenvolvimento da região amazônica.

“A criação do Jirau da Amazônia foi um desafio muito grande. A gente sabia que era uma demanda das comunidades ter mais um canal de comercialização, mas ainda olhávamos somente para as feiras e mercado local. Com a Americanas S.A. surgiu a oportunidade de ir para o e-commerce e, juntos, construímos uma plataforma inteligente e relevante para o artesão”, comenta Wildney Mourão, gerente de empreendedorismo da FAS.

A iniciativa ainda preconiza a formação e capacitação dos artesãos e leva o mundo digital para as comunidades que ficam distantes desse mundo, sendo uma ferramenta de comercialização essencial para essas populações.

“Falo com muita alegria que faço parte dessa rede de serviço que a Americanas S.A. presta na Amazônia. Nós, ribeirinhas, utilizamos os recursos naturais de forma equilibrada e sempre respeitando a natureza. Temos habilidades riquíssimas em bioeconomia local. Hoje, através do Jirau, podemos mostrar o trabalho socialmente feito com inclusão do povo ribeirinho para todo o mundo.” disse Izolena Garrido, artesã conectada ao Jirau da Amazônia.

