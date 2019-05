Virada Sustentável Manaus abre inscrições para voluntários

A Virada Sustentável Manaus está com inscrições abertas para quem deseja atuar como voluntário durante o festival, que chega a sua quinta edição nos dias 26, 27 e 28 de julho. O cadastro é gratuito e deve ser feito no site: www.viradasustentavel.org.br/manaus. As vagas são limitadas.

Maior festival de sustentabilidade da América Latina, a Virada Sustentável é realizada na capital amazonense pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS), em parceria com um conselho criativo formado por mais de 40 organizações da sociedade civil.

A programação é totalmente gratuita e reúne oficinas, exposições, shows, debates, palestras, intervenções artísticas, entre outras iniciativas. O papel dos voluntários é auxiliar na execução, monitoramento e cobertura das atividades, que ocorrem simultaneamente em vários pontos da cidade, como parques públicos, centros culturais, museus, praças, terminais de ônibus e feiras.

“O festival é construído de forma colaborativa, reunindo pessoas e organizações que desenvolvam projetos com a proposta de melhorar a cidade. Os voluntários nos ajudam a colocar em prática a programação e inspiram o público a integrar esse grande movimento em prol da sustentabilidade”, destaca a coordenadora da mobilização, Paula Gabriel.

Para participar, é necessário ter mais de 16 anos. É possível escolher no ato da inscrição em quais dias e turnos há disponibilidade para auxiliar nas ações. Os selecionados serão convocados via e-mail para os plantões de confirmação de cadastro, que ocorrerão nos dias 6, 7 e 8 de junho, na sede da FAS, localizada na Rua Álvaro Braga, 351, no bairro Parque Dez. A presença em um dos dias de plantão é obrigatória.

Os voluntários ainda passarão por um treinamento e, após o festival, receberão certificado de participação. “Quem estiver interessado deve se cadastrar logo, pois as vagas são limitadas. No ano passado, em menos de 24 horas, recebemos mais de 300 inscrições”, alerta Paula.

A Virada

A Virada Sustentável é um movimento de articulação entre pessoas, grupos e instituições, que têm em comum o objetivo de apresentar uma visão positiva e inspiradora sobre a sustentabilidade e seus diferentes temas para a população, além de reforçar as redes de transformação e impacto social existentes nas diferentes cidades.

A concepção temática do festival é baseada nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Além de Manaus, a mobilização ocorre em São Paulo, Salvador, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Campinas.