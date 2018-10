Os ataques contra Ibama e ICMBio são destaque hoje no Fala Amazônia!

E no programa Fala, Amazônia! de hoje recebemos Patricia Pinha, Analista Ambiental do Instituto Chico Mendes para Conservação da Natureza, que nos falará sobre a Nota publicada pelo MMA sobre os ataques contra Ibama e ICMBio.

Também conversamos com Alzira Nogueira, Assessora Técnica do Ministério Público do Estado do Amapá, sobre o I Encontro do Ministério Público com os Movimentos Sociais. Nesta reta final do processo eleitoral, damos voz a OAB, ANAMATRA, CNBB, ANPT, SINAIT, ABRAT E FENAI que em nota conjunta propõe a defesa irrestrita e incondicional dos direitos humanos fundamentais, e diversas personalidades e movimentos em defesa da permanência do Brasil no Acordo de Paris.

Além da agenda cultural e músicas que nos fazem refletir sobre os desafios e ameaças do passado e do presente. Sintonize na 96,9 FM a partir das 13h, nos acompanhe pelo chicoterra.com ou em live pelo Facebook.

Apresentação Ana Euler, oferecimento da Baiuca do Chico Terra