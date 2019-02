Governo paraense estabelece novas regras para tráfego de caminhões na BR-316

A cidade de Belém tem novas regras para entrada e saída de veículos pesados pela rodovia BR-316.

Veículos de carga estão proibidos de circular nos primeiros quilômetros da rodovia, do Entroncamento até Marituba, de 7h às 10h e de 17h às 21h.

A normativa foi estabelecida pelo governo paraense.

No entanto, pelas regras municipais, a entrada e circulação de veículos pesados no perímetro urbano de Belém é proibida de 6h às 21h, de segunda a sexta-feira.

Pelo decreto municipal, o tráfego de veículos pesados é proibido nas avenidas Almirante Barroso, Governador José Malcher, Presidente Vargas, Nazaré, Magalhães Barata, entre outras.

De acordo com a coordenação operacional de trânsito da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), as regras de entrada e saída da cidade continuam valendo, ficando restrito o horário de circulação de 6h às 21h, do Entroncamento ao centro de Belém, via a avenida Almirante Barroso.

A regra municipal vale inclusive no horário liberado pelo governo do estado, que seria entre 10h e 17h.

A entrada e circulação de veículos pesados é permitida no perímetro urbano de Belém em qualquer horário nos chamados corredores de transportes, que dão acesso às áreas portuárias do município, sendo elas: avenidas João Paulo II, Pedro Álvares Cabral e Augusto Montenegro, a partir do Complexo do Entroncamento.

EBC