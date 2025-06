Se Rasgum celebra 20 anos anunciando primeiras atrações

Teenage Fanclub, Móveis Coloniais de Acaju, Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo e Suraras do Tapajós & Lia Sophia e Valesca Popozuda estão confirmados no festival, que acontece de 3 a 6 de setembro, em Belém (PA), junto com a conferência ALMA – Amazônia Legal Música & Arte

Completando duas décadas de atuação e resistência na região norte do país, o festival Se Rasgum, que acontece de 3 a 6 de setembro em Belém (PA), anuncia as cinco primeiras atrações da sua última noite, que será realizada no Estacionamento Belém Porto Futuro.

O festival mais longevo da região amazônica, o Se Rasgum dá uma mostra da diversidade musical que sempre deu a tônica da sua programação, apostando tanto em artistas emergentes como em nomes consagrados.

“Chegar aos 20 anos ininterruptos de um festival que tem em seu DNA a fomentação de novos públicos e novos artistas é sempre muito desafiador. Nossa busca pela renovação do novo não passa por algoritmos, mas pelo o que entendemos como a nova música brasileira e amazônica”, pontua Marcelo Damaso, diretor executivo e curador do festival.

Nesta edição se apresentam os britânicos do Teenage Fanclub, um dos ícones da música indie em atividade há 30 anos, que está de passagem pelo país e se apresentará pela primeira vez na região norte com sua nova formação, com Norman Blake e Raymond McGinley — membros fundadores — ao lado de Francis Macdonald (bateria), Dave McGowan(baixo) e Euros Childs (teclado). A banda traz no repertório músicas que atravessam sua trajetória desde o início nos anos 1990 até o álbum mais recente, Nothing Lasts Forever (2023).

Eles já se apresentaram em algumas edições memoráveis do festival Se Rasgum, em 2007 e 2015, e voltam uma década depois para Belém para apagar as velinhas do bolo de 20 anos. Os brasilienses do Móveis Coloniais de Acaju levam para o festival toda a sua explosão de pop/rock com pitadas de ska que fez deles uma das bandas mais incensadas e adoradas nos anos 2000.

Considerada uma das grandes revelações do rock atual, os paulistanos da banda Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo prometem uma das apresentações mais explosivas do festival. Eles levam para Belém o seu repertório de indie rock que os projetou nacionalmente e fez a banda se apresentar em grandes festivais como Primavera Sound (tanto nas edições de São Paulo como em Barcelona) e na edição deste ano do Lollapalooza (apontada pela imprensa musical como uma das melhores apresentações do dia).

Quem também volta a se apresentar no palco do festival é o primeiro grupo feminino amazônico e indígena de carimbó: as Suraras do Tapajós. Elas apresentam nesta edição canções autorais e grandes sucessos do Pará, com letras que exaltam a natureza, a força feminina e a ancestralidade do seu povo e recebem a paraense Lia Sophia como convidada especial.

Valesca Popozuda é um ícone do funk e foi uma das precursoras do gênero no início dos anos 2000. Foi uma das fundadoras do grupo Gaiola das Popozudas, com quem ganhou projeção nacional. Com carreira consolidada, ela promete incendiar Belém com seus hits “Beijinho no Ombro” e “Sou a Diva Que Você Quer Copiar”, entre outros.

Os ingressos para a 20ª edição do Se Rasgum já estão à venda online no primeiro lote e em breve o festival divulgará sua programação completa.

Neste ano, o festival realiza de 3 a 5 de setembro a 1ª Conferência Internacional de Música da Amazônia Legal, ALMA, com entrada gratuita. A conferência chega em um momento essencial para somar nas pautas e discussões pré-COP3O, realizada em novembro, em Belém. “A criação da ALMA como conferência internacional é mais um passo para mostrar que temos totais condições de desenvolver nosso mercado sediando eventos de cunho internacional para exportação e conexão da música e dos mercados criativos na região”, defende Renée Chalu, diretora executiva do Se Rasgum e idealizadora da ALMA.

Com programação ainda a ser divulgada, a conferência ALMA vai reunir os players da música, da economia criativa, sustentabilidade e demais setores que se relacionam com as várias faces da indústria da cultura. Para a diretora do evento, um dos principais eixos de atuação e de convergência no evento serão as discussões de pautas essenciais para o mercado. “Precisamos colocar a cultura amazônica no centro das ações para pensar o presente e o futuro dos impactos das mudanças climáticas nas mais diversas áreas da sociedade, sendo uma ferramenta importante na busca de soluções sustentáveis em prol de justiça climática e social. Nesse contexto, é preciso entender como a música conectada aos mais diversos segmentos artísticos podem ser importantes aliados e agentes de transformação e mobilização social na região Amazônica”, conclui Renée.

serviço:

ALMA – 3 a 5 de setembro – entrada gratuita – local será divulgado em breve

Festival Se Rasgum 20 Anos – 6 de setembro

Com Teenage Fanclub (UK), Valesca Popozuda (RJ), Móveis Coloniais de Acaju (DF), Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo (SP), Surarás do Tapajós (PA) e Lia Sophia (PA) e muito +!

Ingressos a venda online

Primeiro lote: R$ 90 (meia entrada), R$ 100 (solidária – mediante apresentação de 1kg de alimento não perecível) e R$ 180 (inteira)

Estacionamento Belém Porto Futuro

Travessa Quintino Bocaiúva, 200, Reduto

Curtir isso: Curtir Carregando...