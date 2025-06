Inscrições abertas para Workshop em processos criativos na dramaturgia e artes visuais na Itinerância Bubuia, em Macapá; veja como participar

Oficina gratuita com o artista Jones Barsou acontece no sábado (21), no Centro de Artes Visuais Cândido Portinari

A Bienal das Amazônias dá continuidade às atividades formativas da Itinerância “Bubuia: águas como fonte de imaginações e desejos”, em Macapá (AP), trazendo nesta segunda semana, o Workshop em processos criativos da dramaturgia e artes visuais, com o artista amapaense, Jones Barsou. A oficina acontece na manhã deste sábado (21), no Centro de Artes Visuais Cândido Portinari, área central de Macapá. As inscrições podem ser feitas, gratuitamente, via formulário online, até o dia do evento.

Durante a atividade formativa, o artista Jones Barsou compartilhará percursos de criação que atravessam identidade, território e memória na oficina “Dramaturgia – Desterrado: um eco de r(e)xistência”, propondo uma imersão no processo de escrita dramatúrgica a partir do texto “Desterrado – um eco de r(e)xistência”, que desdobra o filme “Açaí – Homem do Interior”. O ponto de partida é sua vivência enquanto homem do interior e amazônida, atuando como ator, diretor, palhaço, artista circense e dramaturgo no cenário cultural amapaense.

“Vejo que há uma urgência, ainda mais intensa, em revelar por meio da arte, tanto as potências desse modo de coexistir com a floresta, quanto as rotineiras agressões imputadas na floresta e no modo de vida dos que aqui vivem. E visto que, já abordo essas questões referente a Amazônia dentro do meu trabalho, sou sempre atravessado por elas. Então, sempre que há aberturas para tais abordagens olho para essas paragens”, explica o artista.

A atividade será realizada em três momentos de interação com o público, incluindo a exibição de um trecho da obra “Açaí – Homem do Interior”, realizada em parceria com os artistas, Jami Gurjão, Eudes Vinicius e Rodrigo Aquiles.

A realização da Itinerância Bubuia em Macapá conta com patrocínio master de Nubank e Shell, além do apoio do Governo do Estado do Amapá por meio da Secretaria de Estado de Cultura e parceria do Instituto Cultural Vale, que foi patrocinador máster da primeira edição do evento.

A participação no workshop é gratuita e as inscrições já estão abertas pelo link: https://forms.gle/PhhGsaDEjVcGm6oN9

A exposição da Bienal das Amazônias em Macapá pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h, e aos sábados, das 9h às 17h, no Centro de Educação em Artes Visuais Cândido Portinari.

Serviço

Workshop “Dramaturgia – Desterrado: um eco de r(e)xistência”, com Jones Barsou

Inscrições gratuitas: https://forms.gle/PhhGsaDEjVcGm6oN9

Dia: 21 de junho | Sábado

Hora: 9h

Local: Centro de Artes Visuais Cândido Portinari – Rua Rio Purús, 260 – Perpétuo Socorro – Macapá/AP

Fotos: Eudes Vinicius

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

