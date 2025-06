Empresas amapaenses participaram da Naturaltech 2025 com apoio do Sebrae

Feira internacional conecta empreendedores locais às principais tendências de produtos naturais e saudáveis

Maria Cândida Ferreira

Empresas amapaenses, com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) participam da Naturaltech 2025, maior feira de produtos naturais, orgânicos e saudáveis da América Latina. O evento ocorreu de 11 a 14 de junho, no Distrito Anhembi, em São Paulo (SP), e reúniu empresas e especialistas de todo o Brasil para apresentar inovações nas áreas de alimentação, saúde, bem-estar e tecnologias sustentáveis.

“O estímulo à participação em eventos nacionais de grande porte integra a estratégia do Sebrae de fomentar inovação, tendências de mercado e inserção competitiva de pequenos negócios do estado”, destacou a diretora técnica do Sebrae no Amapá; Suelem Amoras, que acompanhou a missão empresarial junto à gerente da Unidade de Atendimento e Relacionamento do Sebrae (UAR), Denise Nunes, e da analista de atendimento do Sebrae, Laila Oliveira.

Com apoio do Sebrae, a empresa Engenho Café de Açaí, comandada pela empreendedora Valda Gonçalves, participou como expositora no evento fortalecendo a presença da bioeconomia regional em um dos maiores palcos de negócios do país. Também participam as empresas Sandra’s Cake, Costa Norte, Arrudas Nutri Biscoitos, Ateliê Maria Chocolate, Viva Alimentos e Semente do Bem.

A participação da empresa Engenho Café de Açaí foi uma articulação da colaboradora da Unidade de Mercado, Thaís Tabosa, junto ao Sebrae Nacional.

Além da exposição, a programação inclui painéis, rodadas de negócio e lançamento de novos produtos, o que traz a estes empresários a possibilidade de ampliar o networking, explorar novidades do setor, prospectar parcerias e acompanhar de perto as tendências que estão moldando o consumo de produtos naturais e sustentáveis no país.

Serviço:

Sebrae no Amapá

