Alerta demonstração para risco de desastres será disparado na região Norte

No próximo sábado (20), a partir das 15h, 28 municípios dos sete estados receberão alertas de demonstração do Defesa Civil Alerta

Brasília (DF) – O Defesa Civil Alerta tem data para entrar em operação no Norte do Brasil, cumprindo o compromisso do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, de nacionalizar o sistema e proteger a população em casos de desastres. No próximo sábado (20), a partir das 15h, 28 municípios dos sete estados receberão alertas de demonstração da ferramenta como forma de mostrar o funcionamento do dispositivo na prática, marcando a implementação do Defesa Civil Alerta na região.



Os alertas serão enviados pelas defesas civis estaduais para as cidades selecionadas após comando do ministro Waldez, que estará no estado do Amapá. Em Brasília (DF), jornalistas poderão acompanhar o lançamento das mensagens na sala de controle virtual do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), responsável pela Interface de Divulgação de Alertas Públicos (Idap). Representantes da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e operadoras estarão presentes.



Receberão os alertas de demonstração os municípios de Macapá, Santana, Laranjal do Jari e Tartarugalzinho, no Amapá; Manaus, Manacapuru, Novo Airão e Iranduba, no Amazonas; Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasiléia e Jordão, no Acre; Belém, Parauapebas, Paragominas e Tucuruí, no Pará; Boa Vista, Amajari, Bonfim e São João da Baliza, em Roraima; Palmas, Araguaína, Gurupi e Talismã, no Tocantins; e Porto Velho, Ji Paraná, Ariquemes e Vilhena, em Rondônia.



O Defesa Civil Alerta é um sistema que utiliza a rede de telefonia celular para enviar mensagens de texto e avisos sonoros para celulares em áreas de risco iminente. Os alertas aparecem de forma destacada na tela dos aparelhos e podem soar mesmo em modo silencioso. Não é necessário cadastro prévio e o serviço é gratuito. A abrangência depende da cobertura de telefonia móvel e da compatibilidade dos dispositivos com as redes 4G ou 5G.



Serviço:

Envio de alertas de demonstração do Defesa Civil Alerta na região Norte

Data: sábado, 20 de setembro

Horário: 15h

Local: Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), Setor Policial Sul, Área 5, Quadra 3, Bloco K, Sps – Brasília (DF)



