Atriz Ednelza Sahdo é homenageada no XVI Festival de Teatro da Amazônia

Considerada a dama do teatro amazonense, Sahdo atua há 50 anos na cena.

Com mais de 50 anos de carreira, a atriz Ednelza Sahdo é a grande homenageada do XVI Festival de Teatro da Amazônia, realizado pela Federação de Teatro do Amazonas (Fetam), de 02 a 12 de Outubro, em diversos espaços da cidade de Manaus (AM).

A mostra não-competitiva leva o nome da atriz, na qual irá reexibir 12 espetáculos consagrados do circuito atual. A escolha de homenagear a atriz contempla um legado de lutas e quebras de preconceitos. Ednelza iniciou a carreira aos 13 anos, numa época em que as mulheres não tinham tanto espaço. Mesmo com essa limitação da sociedade, isso não a impediu de conquistar uma carreira ao ponto de ser considerada ao longo dos anos: a dama do teatro amazonense.

A contribuição dela para as artes cênicas na Amazônia é considerada um fenômeno. “A atriz e cantora Ednelza Sahdo é uma representante dentre várias outras artistas do Estado do Amazonas que contribuíram e contribuem com a cena teatral e artística do Amazonas. Ednelza Sahdo está no hall das grandes atrizes do Teatro Brasileiro, pois é multiartista, atuando na cultura popular à música. É um fenômeno artístico”, ressalta o presidente da Fetam, Francis Madson.

Sahdo é uma artista e federada atuante nos processos políticos da Fetam. “Ela já fez parte na diretoria da Fetam em gestões anteriores, mas, também, já atuou em inúmeras peças de teatro como atriz, cantora e diretora durante os XVI anos de Festival. Por isso, construir essa honraria é fundamental”, complementa Madson. Durante a programação do Festival haverá uma breve apresentação da trajetória da atriz.

O Festival

O XVI Festival de Teatro da Amazônia conta com duas mostras presenciais, uma competitiva e outra paralela, com montagens locais e nacionais apresentadas entre os dias 2 a 12 de outubro de 2022, em diversos espaços da cidade de Manaus (AM).



A Mostra Jurupari será competitiva e apresentará uma seleção composta por 12 espetáculos inéditos no festival. Já a Mostra Ednelza Sahdo irá reexibir 12 espetáculos consagrados do circuito atual. A curadoria é assinada pelo ator e diretor Dyego M, a artista de dança Mariana Pimentel, e do artista da cena, Felipe de Assis.

O Festival contará também com a oficina “Da Ideia à Escrita: Produção Cultural com Mulheres”, de Juliana Tavares. A programação do XVI Festival de Teatro da Amazônia é gratuita e a programação completa, com horários e locais, está disponível no site e nas redes sociais oficiais da Fetam (https://linktr.ee/FETAM).

XVI Festival de Teatro da Amazônia

Espetáculos selecionados

Mostra Jurupari

“CorpoMáquina” (SP) – Robo.Art A Corda e o Acordo (AM)- Companhia Vitória Régia A Máquina do Tempo (RJ) – Gui Stutz Amar é Crime (SC) – Jônata Gonçalves Desassossego (AM)- Felipe Maia de Souza Gotas de Saberes (RR)- Cia Arteatro Índice 22 (SC)- Téspis Cia. de Teatro O Jardim Enfeitiçado (AM) -Cia de Teatro Metamorfose O ovo da Cuca (SP)- Grupo Desembargadores do Furgão Onde Morrem os Pássaros? (RO)- Cia de Artes Clandestinos Seu Lixo Performance (RO)- Amanara Brandão Lube Sopro d’Água (PE)- Gabi Holanda

Mostra Ednelza Sahdo

A mulher do fim do mundo (AP) – Cia Casa Circo A mulher que desaprendeu a dançar (AM)- Ateliê 23 Boxe com palhaçada (AM) – Grupo Compalhaçada Corpos-troncos etc jaz (AM) – Francisco Rider Experimento 1: masculino? (MG) – Cris Diniz Ficções do interlúdio (PR) – Tânia Farias e Lucas Fiorindo Ikuâni (AC)- Cia. Garatuja de artes cênicas Murillo João Ramos Acácio Pereira da Costa: um artista da luz vermelha (CE)- Manada Teatro O cavaleiro da armadura de sol (AM) – Associação Artbrasil Recolon (AM)- Leo Scantbelruy Se eu fosse um rato (AM)- Ítalo Rui Traços de esmeralda (PA)- Ana Flávia Mendes

