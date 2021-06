Fotógrafo com Síndrome de Down faz palestra no Um Novo Olhar

Em sua palestra “Mostra Fotográfica”, João Vicente Fiorentini, que tem Síndrome de Down, fala sobre como a comunicação alternativa, a arte e a fotografia ampliaram seus conhecimentos e ajudaram a abrir novas possibilidades em sua vida. Vídeo vai ao ar no site do projeto, www.umnovooolhar.art.br, dia 24/6 às 17h, e também no canal Arte de Toda Gente, no Youtube. O Um Novo Olhar é uma parceria da Funarte com a UFRJ.

Vai ao ar nesta quinta-feira, 24 de junho, às 17h, no site www.umnovoolhar.art.br, com transmissão pelo canal Arte de Toda Gente, no Youtube, a palestra Mostra Fotográfica, com o fotógrafo gaúcho João Vicente Fiorentini (foto). Apresentado originalmente durante o VIII Enac – Encontro Nacional de Acessibilidade Cultural (2020), o relato do jovem, que tem Síndrome de Down, mostra como a comunicação alternativa, as artes e, em particular, a fotografia entraram em sua vida, ajudando a abrir novas oportunidades para que exercesse os seus direitos ao conhecimento e a definir seu próprio destino. O Um Novo Olhar é uma parceria da Fundação Nacional de Artes – Funarte com a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, com curadoria de sua Escola de Música.

Em sua palestra, o fotógrafo João Vicente fala um pouco de si e, por meio de uma apresentação, exibe detalhes de mostras fotográficas que realizou. Ele relata suas experiências nos diferentes colégios em que estudou, buscando uma educação inclusiva para poder exercer seus direitos de acessar o conhecimento e escolher o melhor caminho para sua vida. A despeito dos obstáculos encontrou no Ensino Médio, ele cursou uma escola que lhe proporcionou esse acesso e pode se formar e fazer o Enem. Em suas palestras, utilizando pranchas de comunicação, João divulga a potência da acessibilidade na educação.

O vídeo com a palestra conta com tradução em Libras e legendagem.

O palestrante

João Vicente Fiorentini é fotógrafo e palestrante. Em seu trabalho como fotógrafo, criou duas exposições, Forma e Cor e A casa do menino…. João é um homem com Síndrome de Down e suas exposições são organizadas com o intuito de serem acessíveis a qualquer pessoa, contando com a descrição das imagens impressas e em Braille.

O projeto Um Novo Olhar

O objetivo do projeto Um Novo Olhar é promover a acessibilidade e a inclusão de crianças, jovens e adultos com algum tipo de deficiência, por meio das artes e da capacitação de professores e de regentes para coro. Com a exibição online de shows e oficinas, vídeo podcasts (vodcasts) e “lives” sobre arte e acessibilidade e uma série de publicações, a iniciativa tem também como alvo ampliar a percepção de toda a sociedade sobre as deficiências. O trabalho integra o programa Arte de Toda Gente, desenvolvido em conjunto pela Funarte e pela UFRJ, por meio da Escola de Música da Universidade. Mais informações no site do projeto – www.umnovoolhar.art.br.

