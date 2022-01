Hoje é Dia: datas da semana celebram leitores e fotógrafos

Confira as principais efemérides entre 2/1 a 8/1

A primeira semana de 2022 é marcada, principalmente, pelo nascimento de figuras conhecidas que nos deixaram há poucos anos. Uma delas é o escritor e filósofo italiano Umberto Eco. No dia 5 de janeiro, o nascimento dele completa 90 anos. Eco faleceu em 2016 e, na ocasião, o Portal EBC fez uma lista de 15 frases célebres dele.

No dia 8, o nascimento de David Bowie completa 75 anos. Autor de sucessos como Heroes e Ziggy Stardust, ele veio a falecer também em 2016, aos 69 anos, vítima de um câncer. Na época, o Portal EBC também fez um especial com algumas de suas principais frases e músicas. Bowie sempre foi conhecido pela sua versatilidade e por sua genialidade, e foi muitas vezes tido como à frente do seu tempo. O cantor, três dias antes de sua morte, deixou o seu último trabalho: o disco Blackstar, o seu 25º álbum.

David Bowie também ficou conhecido pelos seus personagens. Entre eles estão Aladdin Sane, pertencente ao álbum de 1973, e o alienígena Ziggy Stardust, do álbum de 1972. Marcado por diversas fases, o britânico influenciou diversas bandas e diversos artistas que vieram após ele. Bowie soube, como poucos, utilizar os instrumentos e a sua bela voz em favor da música. Por isso, ele é lembrado como um dos maiores artistas de todos os tempos. Em 2018, o programa Momento Três, da Rádio Nacional FM, fez uma homenagem a ele. Escute:

O dia 8 também é marcado pelos 80 anos de nascimento do físico inglês Stephen Hawking. Falecido em 2018, Hawking teve a biografia contada no programa Universo na época.

No dia 6 de janeiro, os católicos celebram o Dia de Reis. Os três Reis Magos são figuras que, de acordo com a tradição cristã, presentearam Jesus Cristo logo após o seu nascimento. Acredita-se que eles saíram do Oriente em busca do rei dos judeus e, com isso, seguiram uma estrela que os guiaram para Belém. Eles tinham como intuito entrega-lo presentes – ouro, incenso e mirra – e venerá-lo em sua pequenez.

No Brasil, a festa começa logo no final de dezembro com a visita das casas pela Folia de Reis. A festa conta com música, dança, comidas típicas de cada região, apresentações teatrais e fantasias bem coloridas. Essa comemoração é tradicional em São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás. O História Hoje fez um resumo sobre a Festa dos Três Reis Magos:

O Dia do Leitor, celebrado anualmente no dia 7 de janeiro, foi instituído em 1928, em homenagem à criação do tradicional jornal cearense O Povo, que fará 94 anos neste ano de 2022. O poeta baiano Demócrito Rocha foi o responsável pela fundação do jornal, que existe até os dias de hoje.

Os amantes dos livros encontram, no acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), uma série de programas sobre literatura, como o Trilha de Letras, da TV Brasil, e o Conversa com o Autor, da Rádio MEC. Além de fazer o leitor mergulhar em diferentes universos, é importante lembrar que a leitura beneficia a saúde humana. O Repórter Brasil, da TV Brasil, trouxe projetos que tentam resgatar o hábito de leitura. Confira:

Em 8 de janeiro, é celebrado o Dia Nacional do Fotógrafo e da Fotografia. Esta data foi instituída porque acredita-se que, neste mesmo dia, só que em 1840, chegou a primeira câmera fotográfica ao Brasil. Hoje, a fotografia está presente em todos os lugares, da televisão ao telefone celular. Não só isso: elas também ajudam em diversas áreas do conhecimento, que vão além do fotojornalismo e do cinema.

A fotografia é feita por mãos de profissionais que, além de saberem operar bem uma câmera, têm uma visão que extrapola o trivial. Isso ajuda na captação de momentos históricos, que muitas vezes não seriam lembrados se não fosse pela imagem. Para saber mais sobre a fotografia e o ofício do fotógrafo, assista os episódios do programa Caçadores da Alma, que foi ao ar pela TV Brasil. Assista o primeiro programa da série:

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

2 a 8 de janeiro de 20223

Fundação do Bar Luiz (135 anos) – um dos mais tradicionais e antigos bares em funcionamento ininterrupto no Brasil4

Dia Mundial do Braille5

Nascimento do escritor e filósofo italiano Umberto Eco (90 anos)6

Lançamento do programa Um milhão de melodias, na Rádio Nacional (79 anos)

Dia de Reis7

Dia do Leitor

Dia da Liberdade de Culto8

Nascimento do cantor, compositor e produtor inglês David Bowie (75 anos) – durante anos esteve na linha de frente do pop e do rock. Recebeu o apelido de Camaleão do Rock pelas mudanças de estilo musical e por encarnar personagens temáticos em alguns de seus álbuns. Entre seus sucessos destacam-se Space Oddity, Life on Mars, Heroes e Ziggy Stardust

Nascimento do físico inglês Stephen Hawking (80 anos)

Nascimento da carnavalesca fluminense Rosa Magalhães (75 anos)

Dia Nacional do Fotógrafo e da Fotografia

Lançamento da radionovela Direito de Nascer, na Rádio Nacional (71 anos)

