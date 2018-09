90% das pessoas querem mais contato com a natureza

O raio-x sobre o que pensam os brasileiros sobre as áreas protegidas e o meio ambiente é fruto de uma pesquisa feita pelo IBOPE Inteligência e encomendada pelo WWF-Brasil.

O brasileiro quer ficar mais perto da natureza, acha que o desmatamento é a maior ameaça para a natureza e acredita que cuidar do verde é uma responsabilidade também do cidadão. O raio-x sobre o que pensam os brasileiros sobre as áreas protegidas e o meio ambiente é fruto de uma pesquisa feita pelo IBOPE Inteligência e encomendada pelo WWF-Brasil.

Os pesquisadores foram a campo, em todas as regiões do país, entre os dias 21 e 26 de junho deste ano, e realizaram 2.002 entrevistas com homens e mulheres com idade a partir de 16 anos. A amostra tem representativa nacional. Essa é a segunda vez que o Ibope faz esse levantamento. A primeira foi em 2014.

Veja alguns dos resultados do levantamento realizado:

Contato com a natureza

A pesquisa deixa claro um aumento do interesse dos brasileiros pelo tema. O desejo de mais contato com a natureza aumentou. Noventa e um por cento dos perguntados afirmaram que gostariam de ter mais contato com a natureza do que têm hoje em dia, o percentual em 2014 era de 84%. Ao mesmo tempo, 54% não estão satisfeitos com as áreas verdes em suas cidades, o número era 56% há quatro anos.

