Os destinos mais baratos para quem vai viajar em outubro

Levantamento do maior site de reservas do mundo aponta cidades onde houve maior queda dos preços no mês que vem em comparação ao período mais caro do ano

Tatiana Cunha

Quem diria, mas já podemos dizer que 2018 está entrando em sua reta final!

Para quem ainda não tirou férias neste ano, outubro é uma ótima opção para quem não gosta de viajar para lugares com inverno muito rigoroso ou que não gosta de muvuca.

Com o início do outono no hemisfério norte, os turistas quase somem das ruas: ou já curtiram os meses quentes do verão ou estão esperando para viajar nas festas de final de ano. Justamente por isso é um período ótimo para quem quer aproveitar as cidades sem muito agito.

Apesar de já fazer um frio considerável em algumas cidades mais ao norte do planeta, ainda é possível viajar e caminhar a pé e não ter que levar quilos e quilos de casacos nas malas. Eu adoro viajar nesta época.

Se você tem férias no próximo mês ou alguns dias para tirar e quer fazer uma viagem, aqui estão algumas sugestões que, além de legais nesta época do ano também estão mais baratas no próximo mês.

