Poluição do ar afeta o corpo inteiro, garante revisão de estudos científicos

Análise abrangente de artigos científicos encontra relação comprovada entre o ar tóxico e danos da cabeça aos pés, incluindo demência, doenças cardíacas e pulmonares, problemas de fertilidade e redução da inteligência

Uma nova revisão global abrangente encontrou impactos impressionantes da poluição do ar na saúde humana. As pesquisas analisadas apontam que diversos tipos de enfermidades pelo corpo inteiro, desde a concepção até o envelhecimento, estão sendo causados pelas micropartículas tóxicas suspensas no ar.

De doenças cardíacas e pulmonares a diabetes e demência, e de problemas no fígado e câncer de bexiga a ossos frágeis e pele danificada. Fertilidade, fetos e crianças também são afetados pelo ar contaminado, alertam os cientistas na revisão, publicada na revista Chest.

Existem mais de 70.000 artigos científicos que demonstram que a poluição do ar está afetando a saúde humana. E esse é só o começo, o impacto de diferentes poluentes em muitas doenças ainda precisa ser estabelecido. Muitas outras pesquisas estão em andamento, por exemplo, em relação ao mal de Parkinson e o autismo, para as quais existem algumas evidências.

Dean Schraufnagel, da Universidade de Illinois, em Chicago (EUA), que liderou as avaliações, disse ao jornal The Guardian: “Eu não ficaria surpreso se quase todos os órgãos fossem afetados. Se algo está faltando [da revisão] é provavelmente porque ainda não houve pesquisa”.

A poluição do ar é uma “emergência de saúde pública”, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e uma “assassina silenciosa” porque seus efeitos generalizados não são frequentemente atribuídos ao ar tóxico. Mais de 90% da população mundial respira ar tóxico. Uma nova análise indica 8,8 milhões de mortes precoces a cada ano – o dobro de estimativas anteriores – fazendo da poluição do ar um assassino mais poderoso do que o tabagismo.

Saiba mais no site Revista Planeta