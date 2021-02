Onda de frio deixa um morto e mais de 4 milhões sem energia no Texas

Tempestade de gelo reduz metade da geração de energia eólica do estado



Ao menos uma pessoa morreu e mais de quatro milhões ficaram sem energia no Texas, após uma rara onda de frio ter forçado a operadora de eletricidade do estado norte-americano a impor blackouts rotativos devido à maior demanda por energia.

Acredita-se que a causa da morte tenha sido exposição a “temperaturas extremamente baixas”, disse no Twitter o chefe de polícia de Houston, Art Acevedo.

O site PowerOutage.us, que acompanha a falta de energia, disse que 4.113.701 clientes no Texas estavam sem energia às 2h05 (4h05, horário de Brasília) de terça-feira.

A onda de frio que varre o Texas atingiu também a parte norte do México, onde autoridades disseram que 4,7 milhões de usuários ficaram sem energia na segunda-feira cedo. Por volta do meio-dia o serviço havia sido retomado para quase 2,6 milhões delas.

Veja também:

Covid-19 pode ser classificada como doença ocupacional? Nota técnica explica

Literatura: O sonho azul

Vacina Pfizer é 94% eficaz de acordo com estudo israelense

Declaração de emergência

Tempestades de gelo derrubaram quase metade da capacidade de geração de energia eólica do Texas no domingo, um dos efeitos do frio congelante, informou o operador do sistema do estado.

Respondendo a um pedido do governador Greg Abbott, o presidente Joe Biden fez uma declaração federal de emergência para todos os 254 condados do estado no domingo, autorizando agências dos EUA a coordenarem a ajuda humanitária em caso de catástrofes pelo mau tempo no Texas.

Os problemas de energia no Texas vieram com um frio intenso, combinado com neve, granizo e chuva congelante. As temperaturas baixaram em grande parte dos Estados Unidos, desde o noroeste do Pacífico até as grandes planícies e estados do meio do Atlântico no fim de semana.

O Conselho de Confiabilidade Elétrica do Texas (Ercot), o operador de rede do estado, emitiu um alerta pedindo aos consumidores e empresas para economizar energia, citando demandas relacionadas ao frio extremo que assola o estado.

“Estamos lidando com interrupções de geração acima do normal devido a turbinas eólicas congeladas e fornecimento limitado de gás natural disponível para unidades geradoras”, disse a agência.

Parques eólicos no oeste do Texas, atingidos por tempestades de gelo no fim de semana, foram particularmente atingidos.

Dos mais de 25.000 megawatts de capacidade eólica normalmente disponíveis no Texas, cerca de 12.000 megawatts estavam fora de serviço na manhã de domingo “devido ao evento de inverno”, disse a porta-voz do Ercot, Leslie Sopko.

A geração eólica é a segunda maior fonte de energia no Texas, responsável por 23% das fontes de alimentação estaduais no ano passado, atrás do gás natural, que representou 45%, de acordo com dados da Ercot.

Reuters

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...