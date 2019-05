Participantes não isentos no Enem 2019 têm até dia 23 para pagar inscrição

Boleto pode ser quitado em agências bancárias, casas lotéricas e Correios



Estudantes que não obtiveram isenção da inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 têm até a próxima quinta-feira, 23, para pagar o boleto. A partir de agora, os boletos precisam ser registrados e, por isso, são atrelados ao CPF do participante. Este ano, o valor é de R$ 85 reais e pode ser quitado em agências bancárias, casas lotéricas e Correios.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na segunda-feira, 20, Apenas 24,1% dos participantes tinham o pagamento confirmado. Quem teve direito à gratuidade está com a participação confirmada desde o término da inscrição, automaticamente.

As inscrições para o Enem foram encerradas na última sexta-feira, 17, com 6.384.957 de inscritos. O total de participantes confirmados será divulgado no dia 28 deste mês. As provas serão aplicadas em dois domingos, 3 e 10 de novembro.

Como usar a nota do Enem

Os resultados do Enem 2019 podem ser aplicados para o ingresso no ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni), Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies). Além disso, é possível pleitear uma vaga em mais de trinta universidades de Portugal.



Agência Educa Mais Brasil