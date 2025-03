Em Brasília, governador Clécio Luís protagoniza debate sobre exploração de petróleo na Margem Equatorial

Participação do gestor como painelista reforça o protagonismo do estado no debate sobre a viabilidade econômica e ambiental da exploração de petróleo no Amapá.

O governador do Amapá, Clécio Luís, participa nesta quarta-feira, 26, de um seminário promovido em Brasília para debater a exploração de petróleo na Margem Equatorial. O evento reúne parlamentares, representantes do BNDES, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), além do senador Randolfe Rodrigues.

“O Amapá tem a oportunidade de se posicionar para o Brasil e para o mundo como parte da Amazônia, vivendo essa realidade e tendo propriedade para falar sobre ela. O petróleo para nós significa desenvolvimento, que não queremos explorar de qualquer jeito, mas sim de forma segura e sustentável. A participação do estado nesse encontro reafirma nosso posicionamento”, destacou o governador Clécio Luís.

O seminário reforça o protagonismo do estado no debate sobre a viabilidade econômica e ambiental da atividade, além da distribuição dos recursos provenientes da exploração por meio de políticas públicas. A exploração na Margem Equatorial pode atrair investimentos de até R$ 280 bilhões, gerar aproximadamente 350 mil empregos e proporcionar arrecadação em royalties superior a R$ 1 trilhão.

Organizado pela Editora Brasil 247 e Agenda do Poder, o evento visa colocar em pauta um tema vital para o desenvolvimento nacional, sobretudo para as regiões Norte e Nordeste, abordando desafios como a necessidade de garantir que os benefícios econômicos cheguem à população e que a exploração ocorra sem comprometer os ecossistemas da região.

Margem Equatorial e Políticas Públicas

O evento será realizado na manhã do dia 26 de março de 2025, uma quarta-feira, no Hotel Royal Tulip, em Brasília, com transmissão ao vivo pela TV 247, e cobertura de toda a mídia especializada. A Agenda do Poder sera? um dos vei?culos parceiros. Confira a programação:

ABERTURA – 9h

Formação da mesa pelo jornalista Joaquim de Carvalho (Mestre de Cerimônia) e execução Hino Nacional, com a cantora Myrlla Muniz

PRIMEIRO PAINEL: O PAPEL ESTRATÉGICO DO PETRÓLEO E DOS ROYALTIES

9h05 – PIETRO ADAMO SAMPAIO MENDES

O Secretário Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Pietro Adamo Sampaio Mendes, aborda o tema da Margem Equatorial sob prisma da segurança energética nacional

9h25 – RANDOLFE RODRIGUES

O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), líder do governo Lula, fala sobre a importância do tema para o País e para seu estado, o Amapá

9h40 – CLÉCIO LUÍS

O governador do Amapá, Clécio Luís, fala sobre a economia amapaense e o potencial transformador da Margem Equatorial.

Moderação: LEONARDO ATTUCH e TEREZA CRUVINEL

SEGUNDO PAINEL: A TRANSFORMAÇÃO ECONÔMICA DO AMAPÁ, COM TOTAL RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS POVOS INDÍGENAS

10h – CHARLES CHELALA

O economista Charles Chelala, professor da Universidade Federal do Amapá, fala sobre o potencial dos royalties do petróleo para a economia amapaense

10h20 – DORINALDO MALAFAIA

Deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT- AP) fala sobre o potencial econômico da exploração para o Amapá

10h40 – ELVINO BOHN GASS

O deputado federal Bohn Gass, vice- presidente da Frente Parlamentar de Energias Renováveis, fala sobre como o petróleo pode financiar a transição energética.

Moderação: RICARDO BRUNO e TEREZA CRUVINEL

TERCEIRO PAINEL: O IMPACTO DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS

11h – WASHINGTON QUAQUÁ

O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, fala sobre a experiência de Maricá e as políticas sociais implantadas na cidade

11h15 – CÁSSIO COELHO

Secretário de Estado de Energia e Economia do Mar do Rio de Janeiro fala sobre a importância do pré-sal e dos royalties do petróleo para a economia brasileira e, em particular, de seu estado

11h30 – VINÍCIUS GONÇALVES PEIXOTO

O advogado Vinícius Gonçalves Peixoto fala sobre a fórmula de cálculo dos royalties para os municípios beneficiados

11h45 – PAULO GALA

Professor de Economia da FGV-SP, Paulo Gala fala sobre a exploração da Margem Equatorial para garantir os meios para a transição energética

MODERAÇÃO: RICARDO BRUNO E LEONARDO ATTUCH

QUARTO PAINEL: A PREPARAÇÃO DA PETROBRAS PARA A MARGEM EQUATORIAL E A EXPECTATIVA DO SETOR DE ÓLEO E GÁS

12h – ROBERTO ARDENGHY

O presidente do Instituto Brasileiro do Petróleo, Roberto Ardenghy, fala sobre a importância da Margem Equatorial para a segurança energética e o desenvolvimento

12h15 – FRANCIS BOGOSSIAN

Presidente do Clube de Engenharia do Brasil, fala sobre conciliação entre exploração petrolífera e sustentabilidade

12h30 – DEYVID BACELAR

O coordenador da Federação Única dos Petroleiros, Deyvid Bacelar, aborda o impacto da Margem Equatorial para os petroleiros e trabalhadores do setor de óleo e gás

12h45 – RICARDO JAQUES FERREIRA

Contra-Almirante fala sobre o fortalecimento da Marinha do Brasil na região Norte do País em decorrência das atividades marítimas da Margem Equatorial

MODERAÇÃO: RICARDO BRUNO E TEREZA CRUVINEL

ENCERRAMENTO: A IMPORTÂNCIA DA MARGEM EQUATORIAL E O FUTURO DO AMAPÁ

13h – LUCIANA COSTA

Diretora de Infraestrutura e Transição Energética do BNDES, Luciana fala sobre a importância da Margem Equatorial

13h15 – RICARDO CAPPELLI

O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), fala sobre os impactos para o desenvolvimento da indu?stria e soberania do país

13h30 – CLÉCIO LUÍS

O governador do Amapá, Clécio Luís, fala sobre a economia amapaense e o potencial transformador da Margem Equatorial

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...