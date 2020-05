Macapá contabiliza 22 pacientes internados em UBS’s por falta de transferência

A Secretaria de Saúde de Macapá contabilizou neste sábado, 15 de maio, vinte e dois pacientes com Covid-19 internados em leitos clínicos das UBS’s Álvaro Corrêa e Lélio Silva. Eles já deveriam estar em UTI’s dos Centros Covid, mas não foram transferidos porque o Governo do Estado alega que não possui leitos disponíveis.

“Os nossos profissionais nas UBS’s fazem o atendimento primário e medicam esses pacientes, mas eles necessitam de um leito de UTI com respiradores mecânicos para enfrentar a doença”, ressalta a secretária municipal de Saúde, Gisela Cezimbra.

Desde o início de maio, com o aumento dos casos de Coronavírus e o agravamento de muitos pacientes, o Município identifica dificuldades de transferir pacientes graves para os Centros Covid-19, do Governo do Estado. As tratativas são feitas logo após a chegada dos pacientes.

Atualmente, Macapá tem duas unidades básicas habilitadas para fazer a regulação dos pacientes: Lélio Silva e Álvaro Corrêa. A UBS Marabaixo está sendo habilitada para o procedimento por meio do Sisreg, que é um sistema online disponibilizado pelo Datasus para o gerenciamento e operação das centrais de regulação.

“O protocolo pede que, quando um paciente grave necessita de transferência, o médico que está na UBS o identifique e informe ao regulador do plantão para contactar o Estado pedindo a transferência. Nós fazemos isso, e solicitamos via sistema Sisreg”, explica a secretária.

A solicitação vem sendo feita todos os dias. A lentidão da transferência tem ocasionado, inclusive, óbitos dentro das UBS’s, pois o Município não tem leitos de UTI e não possui estrutura para fazer o tratamento de alta complexidade desses pacientes.

Na quinta-feira, 14, foram transferidos para o Estado 3 pacientes da UBS Álvaro Corrêa para o Centro Covid 3 (em Santana) e 9 para os Centros Covid 1 e 2 (em Macapá). Até as 11h deste sábado, o Município possuía 16 pacientes internados na Unidade Básica de Saúde Lélio Silva, sendo que 10 já foram regulados e estão aguardando leitos; e 6 pacientes internados na UBS Álvaro Corrêa.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Cássia Lima

