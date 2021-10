SpaceBR Show debate a formação e o mercado de trabalho na área espacial no Brasil

Evento 100% online e gratuito, idealizado pela MundoGEO, reunirá representantes do setor espacial para discutir o futuro do segmento no país e no mundo. O evento ocorre entre os dias 8 e 12 de novembro.

O mercado de trabalho no Brasil para quem pretende atuar no setor espacial está cada vez mais aberto e com mais oportunidades profissionais, especialmente para engenheiros aeroespaciais. Essa tendência é um dos temas que vão nortear os debates da primeira edição do SpaceBR Show, evento 100% online e gratuito, que será realizado entre os dias 8 e 12 de novembro. O encontro foi idealizado e organizado pela MundoGEO, conta com o apoio estratégico da Agência Espacial Brasileira (AEB) e reunirá mais de 50 palestrantes nacionais e internacionais. Veja a programação completa e faça a sua inscrição no site: www.spacebrshow.com.

O Brasil tem hoje sete universidades públicas com cursos de graduação em Engenharia Aeroespacial. Trata-se de um avanço considerável, levando-se em conta que até pouco tempo atrás somente o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) ofertava essa formação. É também uma resposta à crescente demanda por profissionais especializados nesse ramo de alta tecnologia.

Da mesma forma como o setor aeronáutico brasileiro se desenvolveu e se tornou referência no mundo todo com a Embraer e outras empresas, a expectativa é que nos próximos anos haja uma consolidação semelhante no segmento espacial brasileiro. Isso porque há mais atores nesse mercado, especialmente com uma participação mais ativa da iniciativa privada.

Um aspecto que será tratado durante o SpaceBR Show é o surgimento de polos regionais para empresas e startups do setor espacial, além do já tradicional centro em São José dos Campos, e como isso pode fomentar o setor espacial. Nesse sentido, por exemplo, há o Centro de Convergência de Santa Catarina em Tecnologia Aeroespacial (SC2C.Aero), nascido em 2017 na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

“É importante destacar que as oportunidades profissionais no setor espacial não se resumem só aos formados nos cursos específicos. A transversalidade de funções na área espacial reverbera em vários outros setores da economia e influencia direta ou indiretamente outras profissões”, comenta o CEO da MundoGEO, Emerson Granemann.

O SpaceBR Show vai debater os aspectos do crescente mercado espacial do Brasil com a presença de representantes de universidades, parques tecnológicos, empresas privadas e órgãos governamentais.

A primeira edição do SpaceBR Show será totalmente online devido à pandemia do novo coronavírus. Em 2022, o evento será realizado em São Paulo, no formato híbrido (presencial e online).

Serviço:

O quê: SpaceBR Show – 1ª edição

Quando: 8 a 12 de novembro de 2021

Onde: 100% online

Investimento: Gratuito

Inscrições e programação completa: www.spacebrshow.com

Sobre a MundoGEO

A MundoGEO tem o propósito de disseminar conhecimento, estimular a inovação e fomentar novos negócios nos setores espacial, de drones e geotecnologias, publicando conteúdos no portal MundoGEO, nas redes sociais e realizando eventos (online, presenciais e híbridos), como DroneShow, MundoGEO Connect e SpaceBR Show.

