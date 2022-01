Prefeitura amplia atendimento médico e testagem para pacientes sintomáticos para Covid-19

Três unidades passam a atender nesta sexta-feira pessoas com sintomas respiratórios, funcionando 24 horas.

A partir desta sexta-feira (21) a população contará com três unidades de pronto atendimento para pacientes sintomáticos respiratórios: UBSs Marcelo Cândia, localizada no bairro Jardim I; Unidade Covid Santa Inês, na orla de Macapá; e UBS Marabaixo, todas em funcionamento 24 horas.

A medida atenderá a população que procura pelo atendimento médico e são pacientes sintomáticos para Covid-19, como explica a secretária municipal de Saúde interina, Alessandra Reis. “Pacientes sintomáticos devem procurar atendimento médico especificamente nessas unidades que foram destinadas para receber esse público, já as unidades Perpétuo Socorro, Fazendinha, Lélio Silva e Congós receberão pacientes com sintomas gripais”, explicou.

As UBSs de Urgência e Emergência utilizam o exame RT-PCR que identifica o vírus, coletadas através de swabs (cotonetes). Porém, a testagem é feita mediante solicitação médica. “Para o público com sintomas gripais o teste fica a critério médico, podendo ser realizado ou não”, concluiu.

As unidades dispõem ainda de medicamentos para distribuição gratuita à população conforme prescrição.

ESTRATÉGIA

Ação de testagem em massa

No sábado (22) a Prefeitura de Macapá, em parceria com o Ministério da Saúde, realizará a testagem em massa nos munícipes com testes RT-PCR. Os procedimentos serão realizados na quadra da Igreja Jesus de Nazaré e nos pontos de drive-thru localizados na praça Floriano Peixoto, Centro de Especialidades Dr. Papaléo Paes e Céu das Artes Zona Sul.

Saiba como identificar:

Sintomas da gripe

Os sintomas clássicos da gripe sazonal são febre súbita, tosse (geralmente seca), dor de cabeça, dores musculares e articulares, mal-estar, dor de garganta e coriza. A tosse pode ser forte e durar duas ou mais semanas.

Sintomas da Covid-19

Os infectados apresentam sintomas como febre, tosse seca, cansaço e perda do paladar ou olfato.

Ômicron

Já as infecções pela variante ômicron demonstraram outro padrão sintomático, pacientes infectados apresentam sintomas como dores pelo corpo, dor de cabeça, dor de garganta e, sobretudo, um cansaço extremo.

