Manoel Cordeiro apresenta o ‘Baile do Papai’ em Macapá

O show acontece no dia 8 de abril com a participação de cinco artistas amapaenses.

Com o som marcante de sua guitarra, o músico, compositor e produtor musical Manoel Cordeiro retorna aos palcos de Macapá para realizar o ‘Baile do Papai’, show onde apresenta uma mostra da diversidade da música produzida na Amazônia. O baile acontece no dia 8 de abril no Quebrada Lounge Bar, a partir das 21h, com as participações de Ariel Moura, Mauro Cotta, Rambolde Campos, Silmara Lobato e DJ Insane. O show é produzido e apresentado pela Duas Telas Produtora Cultural.

O Baile do Papai nasceu em 2016, com o intuito de promover a interação social e provocar o público através da dança de ritmos da Amazônia e brasileiros como o carimbó, batuque, guitarrada, brega, boi bumbá entre outros. E já circulou as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Búzios, Belém e Macapá.

Esta será a segunda vez que o show será apresentado em Macapá, e contará com as participações do DJ Insane, que fará abertura e pós show tocando músicas latinas, e dos cantores Ariel Moura, Mauro Cotta, Rambolde Campos e Silmara Lobato. E contará com um repertório baseado em clássicos desses artistas, somando as “coisas novas”, mas com uma estética sonora contemporânea.

O show conta com a produção da Duas Telas Produtora Cultural, e as vendas e reservas de mesas podem ser feitas pelo telefone (96) 99138-0508.

sobre Manoel

Manoel Fernandes Cordeiro é paraense, mas morou no amapá dos 5 aos 18 anos é músico, compositor e produtor musical e está em atividade a mais de 50 anos. Gravou mais de 800 de artistas de diferentes contextos, principalmente na Amazônia e isso faz com que parte relevante do imaginário musical dessa região, tenha a sua assinatura, como por exemplo, Beto Barbosa, Grupo Carrapicho, Márcia Ferreira, Trio Los Ângeles e outros.

Em 2015 lançou o seu primeiro disco solo – Manoel Cordeiro e a Sonora Amazônia, onde mostra ao público os gêneros musicais da Lambada, zouk, merengue, cassic e Bachata que o tornaram popular no Norte e Nordeste. Neste mesmo fez participação no filme Pequeno segredo (indicado ao Oscar 2016), do diretor David Shurmman, com a música asfalto amarelo, de sua autoria.

Em 2016, participou dos filmes: Sotaque elétrico, a maneira brasileira de tocar guitarra, dos diretores Caio Jobim e Pablo Francischeli que conta também com as participações de Armandinho, Fernando Catatau, Metre Vieira, Pio Lobato, Felipe Cordeiro e Davi Moraes, e participou do filme Piano que conversa do diretor Moacir Machado, com Benjamim Taubikim. Em 2016 produziu o disco do rei do carimbó, mestre Pinduca, “No embalo do Pinduca”que concorreu ao Grammy 2017.

Em 2017 participou do filme Amazônia Groove – Marco André e Urca filmes

Em 2018 Lançou o seu segundo disco solo: MANOEL CORDEIRO – guitar Hero Brasil.

Em 2021 participou do disco do Baiano Paulinho boca de Cantor e do cearense Catatau, no mesmo ano gravou o disco – MANOEL CORDEIRO – Levadas de Festa, pelo selo SESC SP, com Kassin, Pupilo e Marlon Sette

Serviço:

Baile do Papai

Local: Quebrada Lounge Bar – Rua Hildemar Maia, 3640 – Muca

21h

Vendas e reservas de mesas: (96) 99138-0508

Valores: mesa (4 pessoas) R$ 200,00

Camarotes (5 pessoas) R$ 250,00

Individual: R$ 30,00

