Cuide-se! Fortaleça sua imunidade para prevenir a Covid-19

Conheça os hábitos alimentares que podem ser aliados no combate ao coronavírus.

Nathanael Zahlouth .

Colaboradores: Nelson Carlos

Em meio à pandemia da Covid-19, cuidar da saúde é fundamental. E uma das formas mais importantes de prevenção é manter bons hábitos alimentares para que o organismo possa trabalhar bem e produzir anticorpos que fortaleçam a imunidade.

Pensando nisso, o Governo do Estado traz dicas de alimentação saudável. O nutricionista amapaense Ytalo Ruan ressalta que os alimentos por si só não podem curar um resfriado da noite pro dia ou evitar o coronavírus, mas podem ajudar na prevenção.

“Eles têm o poder de deixar o sistema imunológico forte, tornando as pessoas menos vulneráveis às doenças transmitidas por vírus. Por isso sempre ressaltamos a importância de manter uma alimentação balanceada diariamente”, frisa Ytalo.

Ele explica que os alimentos são divididos em três grupos:

Construtores: são as proteínas de origem animal e vegetal, como ovos, leite e carne magra.

Energéticos: são os carboidratos e os lipídeos, entre eles estão os pães, massas e castanhas.

Reguladores: são as vitaminas e minerais, como legumes, frutas e hortaliças.

“Esse terceiro grupo não é chamado de regulador à toa. O organismo precisa dele para manter desde o bom funcionamento cerebral até mesmo a aparência da pele. O sistema imunológico necessita desses nutrientes na corrente sanguínea para manter-se forte”, disse Ytalo.

Para manter uma boa imunidade, o nutricionista indica as frutas cítricas como acerola, limão, laranja, tangerina e kiwi devido ao alto teor de ácido ascórbico (Vitamina C), que dá resistência aos ossos, dentes, tendões, paredes dos vasos sanguíneos e, como consequência, melhora o funcionamento do organismo.

Outra recomendação é consumir alimentos com ômega-3, um anti-inflamatório importante para o organismo e que pode ser encontrado em peixes gordos e sementes como chia e linhaça.

O nutricionista acrescenta que a vitamina D é necessária para a fixação de cálcio e regulação do sistema imunológico. Ela pode ser absorvida pelo corpo através da exposição ao sol de forma segura.

Alimentos regionais

A técnica da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), Helba Farias, é responsável pela Promoção de Saúde Estadual.

Ela reforça as recomendações de Ytalo e cita alguns alimentos que devem ser consumidos durante a quarentena para fortalecer o sistema imunológico – alguns deles são tradicionais na mesa do amapaense.

“Uma fruta da nossa região e que pode ser facilmente encontrada é o açaí. Por ser antioxidante, ele protege as células sadias do organismo. É importante consumir gengibre, alho e cebola que são ricos em magnésio e potássio, principalmente se consumidos crus tornando-se ótimos antivirais”, detalhou Helba.

Além disso, ela ressalta a importância de ingerir verduras, legumes e laticínios, ricos em nutrientes como cálcio e ferro.

