Sarau da Amizade reúne pais e alunos da Escola SESI

Macapá – Como parte do ensino de Língua Portuguesa, pais e alunos do 4º ano do Ensino Fundamental da Escola do Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá, participaram da 1ª edição do Sarau da Amizade da instituição. O objetivo do projeto foi de cultivar o amor ao próximo, fortalecer os laços de amizade e valorizar os princípios morais e éticos que conduzem a vida.

A programação contou com a participação dos alunos que recitaram poesias, textos autorais, trava-línguas e entoaram música. Eles também realizaram uma apresentação utilizando a Língua Brasileira de Sinais. Para a aluna Maria Augusta de Souza, 9 anos, o evento foi mais uma oportunidade de reunir a família e ainda expressar seu talento por meio da poesia. “O sarau proporcionou a comunhão com os meus amigos, além de termos conseguido mostrar a nossa criatividade. Espero que tenha mais vezes, porque foi tudo muito bonito”, aprovou.

Helba Farias tem uma filha matriculada na instituição. Na avaliação dela, o momento foi de grande importância para a formação socioemocional das crianças. “Saber que os nossos filhos estão sendo bem preparados pela escola é maravilhoso, principalmente quando os docentes se preocupam em trazer assuntos relevantes que vão fazer a diferença na vida deles”, declarou.

A professora Elane Chaves frisou que a escola também tem o dever de incentivar a sensibilidade e a cidadania nos alunos. “O Sarau da Amizade é uma oportunidade de ensinarmos a importância dos valores humanos. Ficamos muito felizes com o envolvimento deles e da família junto com a escola”, frisou.

Como ato de solidariedade e amor ao próximo, os alunos arrecadaram brinquedos que foram doados para a brinquedoteca do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN).

Curtir isso: Curtir Carregando...