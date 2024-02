Delegações do Startup20 no Amapá conheceram tecnologias da Embrapa

Como parte da programação do evento Startup20 no Amapá, a Embrapa recebeu na manhã desta segunda-feira, 26/2, representantes de delegações do evento, durante uma visita técnica aos prédios dos Laboratórios de Proteção de Plantas, Recursos Florestais Madeireiros e Não-Madeireiros, e Alimentos e Biotecnologia.

O roteiro incluiu a recepção de boas-vindas da Chefe de Pesquisa e Desenvolvimento, Cristiane Ramos de Jesus, e de equipes técnicas; seguido de apresentações nos laboratórios de dendrocronologia (método de cálculo da idade das árvores), óleos amazônicos, entomologia (com ênfase nos estudos visando o controle biológico da mosca-da-carambola) e Vitrine do Açaí Seguro. Neste ambiente está instalada a batedeira padrão da Embrapa Amapá para atividades em disseminação de boas práticas de processamento de frutos de açaí. A programação, coordenada pelo analista de transferência de tecnologias, Daniel Montagner, foi encerrada com degustação de açaí.

“A realização do Startup 20 no Amapá é um evento histórico, de grande importância como troca de conhecimentos e visibilidade interna e externa do nosso ecossistema de inovação tecnológica. Para a Embrapa em especial, representa oportunidade para demonstrarmos nossas pesquisas em diversas áreas, desde produtos florestais, estudos voltados para o controle biológico de pragas, e o uso do principal produto da bioeconomia local que é o açaí. É com certeza um evento significativo para consolidar relações de negócios sustentáveis para a Amazônia, por meio de parcerias com startups de atuação no nosso segmento”, destacou Cristiane Ramos.

A CEO da Associação Brasileira de Startups (Abstartups), Mariane Takahashi, fez parte do grupo que visitou a Embrapa. “Incluímos esta importante instituição na programação das visitas técnicas, devido ser uma referência no Amapá e em todo o país, não somente para os avanços na agropecuária, mas também no desenvolvimento da bioeconomia desta região (Amazônia). É muito importante nossos associados terem contato direto com iniciativas da Embrapa que fortalecem a bioeconomia de forma estruturada, por meio de pesquisas científicas”, pontuou a visitante.

O evento foi promovido pela Abstartups, Governo do Amapá e Sebrae

O Startup20 Amapá é promovido pela Associação Brasileira de Startups (Abstartups) em parceria com o Governo do Estado e o Sebrae, no período de 23 a 26 deste mês. Trata-se de um evento internacional de inovação, tecnologia e empreendedorismo. Acontece pela primeira vez no Brasil, reunindo autoridades, representantes e empresários de 20 países para debater, apresentar cases e incentivos a iniciativas de desenvolvimento sustentável.

A participação da Embrapa Amapá incluiu ainda a recepção ao administrador Ricardo Politi, representante de uma rede que conecta investidores a iniciativas de projetos de desenvolvimento sustentável na Amazônia, que fez uma visita técnica ao centro de pesquisas na tarde do dia 23/3. Na ocasião, gestores da startup Inova, apoiada pela Embrapa Amapá, especializada em inovação na área florestal, também participou da recepção.

O Startup 20 faz parte das ações do Grupo de Engajamento criado pelo G20, organização que reúne as maiores economias do planeta, mais outras nações da União Europeia e Africana. As discussões da Startup20, que serão levadas à cúpula do G20, também são consideradas preparatórias para a Conferência da ONU pelas Mudanças Climáticas, a COP 30.

O Startup 20 no Amapá contou com 20 delegações: Brasil, Índia, Alemanha, Arábia Saudita, Bangladesh, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Indonésia, Omã, Portugal, Suíça, Rússia, Turquia, União Africana, Austrália, Itália, Japão, África do Sul. Após o Amapá, o Startup20 terá agenda em Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo.

