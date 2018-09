Município ampliará tratamento de tabagismo na capital

Como parte das programações referentes ao Dia Mundial de Combate ao Tabagismo, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) promoveu dois dias de formação continuada aos profissionais. A finalidade é ampliar o tratamento para todas as UBS’s. A formação é voltada para médicos, enfermeiros e profissionais das equipes de Estratégia Saúde da Família.

O Município forma grupos para o tratamento do tabagismo, que tem duração de um ano, com acompanhamento multidisciplinar, que, além dos encontros em grupo e do atendimento individual, fornece gratuitamente alguns medicamentos, como os adesivos transdérmicos de nicotina, após a avaliação médica. O programa iniciou em 2015 e tem profissionais treinados, entre médicos, enfermeiros e psicólogos. Desde que teve início, 800 pessoas largaram o tabaco.

Atualmente, doze unidades oferecem o tratamento para cessação do tabagismo. Com as qualificações, a meta é ampliar o serviço para todas as unidades de saúde. “Macapá é o único município do estado que oferece o tratamento. Por isso, realizamos periodicamente cursos e formação continuada aos nossos profissionais, a fim de que possamos aumentar a oferta de tratamento”, explica a coordenadora do Programa de Controle do Tabagismo, Rafaella Rolim.

Os interessados em parar de fumar devem fazer o cadastro, apresentando Carteira de Identidade e comprovante de residência em uma das seguintes unidades: Brasil Novo, Novo Horizonte, Rubim Aronovitch, Infraero, São Pedro, Congós, Marcelo Cândia, Policlinica da Unifap, Raimundo Hozanan, Rosa Moita, Pedro Barros e Álvaro Correa.

