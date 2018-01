Projeto Mobilidade nos Correios chega ao Amapá

Desde 15 de janeiro deste ano, os carteiros de Macapá, Santana, Oiapoque e Laranjal do Jari, estão utilizando smartphones para a atualização em tempo real das informações sobre as entregas de encomendas sedex, pac e registrados. Esta ação faz parte da primeira fase do projeto Mobilidade nos Correios, implantada inicialmente em 2013, quando cerca de dois mil carteiros passaram a utilizar os smartphones em 12 Estados, além do Distrito Federal. Em seguida o projeto se expandiu a outros estados e agora chega ao Amapá.

Todos os smartphones utilizados pelos carteiros contam com mecanismos de segurança que bloqueia remotamente seu funcionamento em caso de furto ou roubo.

O projeto Mobilidade dos Correios é uma das ações de revitalização da empresa, que buscam fortalecer a ECT como empresa pública e oferecer serviços mais adequados e eficientes para a população.

Ascom Correios Amapá