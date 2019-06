Bonito e Ponta Porã vão ganhar voos com a redução do ICMS do querosene da aviação

Bonito, que fica a 297 quilômetros de Campo Grande, tem como principal atração as águas cristalinas.

O estado do Mato Grosso do Sul irá reduzir o ICMS do querosene de aviação para as empresas aéreas que ampliarem o número de voos no estado. A redução poderá variar de acordo com o número de novas rotas acrescentadas. A alíquota atual que é de 17% pode variar de 12% a 1,41%.

A Gol terá dois voos adicionais em Campo Grande e passará a operar no município de Bonito. E a Azul passará a operar em Ponta Porã. A proposta de redução da alíquota segue exemplos de outros estados que têm estimulado a oferta de voos comerciais e atende solicitações de diversos deputados estaduais.

Atualmente os voos da Azul de Campinas para Bonito, um dos destinos mais visitados no estado, estão suspensos. A pista do aeroporto está sendo reformada. A viagem para Bonito nos voos da Azul será retomada a partir de 5 de agosto deste ano.

Bonito, que fica a 297 quilômetros de Campo Grande, tem como principal atração as águas cristalinas. Os turistas se encantam com os mergulhos em um dos rios que passam pela cidade. A cidade conta com várias grutas, trilhas em vegetação que se dividem em Cerrado e Mata Atlântica, cachoeiras, balneários e atividades de lazer para todas as idades. São dezenas de passeios em Bonito que o viajante pode fazer.