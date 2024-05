É preciso lavar as embalagens antes do descarte?

Especialista explica o que pode ser destinado para a reciclagem e como isso deve ser feito



São Paulo, maio de 2024 – Na última sexta-feira (17), foi celebrado o Dia Mundial da Reciclagem. No Brasil, o tema ainda é um desafio porque muitas pessoas não entendem o funcionamento da coleta seletiva e, infelizmente, em alguns municípios essa prática nem existe. De acordo com dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), uma em cada quatro cidades brasileiras não possui coleta seletiva. Ao todo, são 1.425 municípios.



Para auxiliar as pessoas que já realizam a triagem dentro das suas casas, ou que desejam começar, Fernando Beltrame, CEO da Eccaplan, especialista com mais de 20 anos de experiência em projetos de consultoria, sustentabilidade e estratégia Net Zero e mestre em compostagem pela USP, esclarece dúvidas que parecem básicas, mas que são muito importantes. Por exemplo, isopor, madeira, embalagens de salgadinhos devem ir para o lixo da reciclagem? As embalagens devem ser lavadas?



“Sim, algumas embalagens devem ser lavadas antes do descarte. Porém, mesmo que alguns municípios ainda não possuam o sistema de coleta seletiva ou que não tenham estrutura e/ou cooperativas disponíveis para reciclar diversos tipos de resíduos, o ideal é que as pessoas façam a separação dentro de suas casas. Isso fará com que elas criem o hábito de separar o que pode ser reciclado, o que já é algo extremamente positivo, principalmente para quem tem filhos e começa, desde cedo, a ensinar sobre a importância de pensar no meio ambiente”, afirma Fernando Beltrame.



Confira algumas dúvidas comuns:



Madeira: A madeira pode ser reciclada e, caso não seja reutilizada ou reciclada, pode ser direcionada para resíduo orgânico ou se for em grande quantidade é necessário descartar com uma empresa especializada.



Embalagens plásticas (iogurtes e bebidas lácteas): são recicláveis, mas é aconselhável lavar, somente com água, antes de descartar.



Embalagens de vidro (garrafas, copos, vasos etc.): são recicláveis, mas também é aconselhável lavar e, se estiver quebrado, embrulhar em papel jornal ou outro tipo para não cortar o coletor e identificar para que seja sinalizado que há resíduos cortantes.



Embalagens metalizadas (salgadinhos, chocolates, café, biscoitos): são recicláveis e se estiverem muito sujas podem ser lavadas antes do descarte.



Latas de alumínio: são as mais recicladas no país, basta limpá-las. É aconselhável não jogar outros materiais dentro da lata para não inviabilizar a reciclagem como, por exemplo, a bituca de cigarro que contamina o resíduo.



Embalagens de isopor: são recicláveis. Mas, por se tratar de um material que nem sempre chega à reciclagem, por motivos de abrangência de coleta e disponibilidade da indústria, o ideal é evitar o consumo de produtos/alimentos com este tipo de embalagem. Se consumir, descartar o resíduo como reciclável.



Embalagens de pizza: são recicláveis, porém, as partes que estiverem com muito óleo ou com restos de ingredientes difíceis de serem retirados, devem ser destacadas. Ou seja, é reciclável, mas se estiver muito contaminada é rejeito.



Embalagens de marmita metalizadas e/ou de papelão: são recicláveis e as partes metalizadas devem ser lavadas. Já o papelão, se estiver muito sujo de óleo e restos de alimentos, não deve ser descartado com os recicláveis.



Embalagens tetra pak (caixinhas de leite e sucos): são recicláveis, porém vai depender da disponibilidade da coleta local. De qualquer forma, o ideal é descartar com os recicláveis.



Pratos e xícaras de porcelana: não são recicláveis devido ao processo de queimada em fornos que os utensílios são submetidos quando fabricados. Devem ser descartados no lixo comum ou ecoponto.



Tecidos: depende da disponibilidade de coleta e reciclagem local. Se você possui roupas que não queira mais, o ideal é doar – se estiverem em bom estado, é claro. Mas, caso tenha restos de tecidos como panos de chão muito desgastados, não podem ser descartados no lixo reciclável.



Roupas íntimas rasgadas e/ou muito usadas: Buscar uma iniciativa na sua região de reciclagem textil, se não existir, é rejeito.



Espelho: não é reciclável por receber uma camada de prata metálica em sua fabricação. Se estiver inteiro, pode ser destinado para doação, se estiver quebrado, direcionado para um ecoponto.



Ampolas de remédios: não são recicláveis por estarem contaminadas e podem ser descartadas em farmácias que possuam o programa de logística reversa.



Aparelhos eletrônicos (TV, geladeira, fogão etc.): devem ser descartados em postos de coleta especializados. É preciso pesquisar o mais próximo de sua residência.



Papel higiênico: o rolinho de papelão que fica dentro é reciclável. Porém, o papel já sujo não. O “lixo do banheiro” deve ser descartado de forma comum.

Sobre a Eccaplan

A Eccaplan Consultoria em Sustentabilidade, startup fundada em 2008 com o apoio Ministério da Ciência & Tecnologia e da USP, tem desenvolvido programas de ação e educação contra as mudanças climáticas, projetos socioambientais, estratégias, produtos e serviços para empresas, instituições de ensino, promotores e organizadores de eventos.

Após o lançamento da primeira plataforma de registro e negociação de créditos de carbono do país, a startup oferece soluções sustentáveis ao mercado por meio da criação dos programas Sou Resíduo Zero, Evento Neutro, Frete Neutro e a certificação selo CO 2 Neutro, que garante que a compensação de carbono para empresas atingirem suas metas e compromissos ambientais. Saiba mais sobre os projetos clicando aqui .

