Maio Amarelo: Vistoria veicular é essencial para segurança no trânsito

Veículos precários são a segunda maior causa de acidentes no país

Bruna Vasconcelos

Termina nesta semana a campanha Maio Amarelo, que chama a atenção para o alto índice de de mortos e feridos no trânsito. De acordo com o Atlas da Acidentalidade no Transporte Brasileiro, as más condições dos veículos são a segunda maior causa de acidentes, perdendo apenas para a imprudência dos condutores. A vistoria veicular deve ser feita regularmente para evitar que os motoristas sejam pegos de surpresa e aconteça o pior.

No procedimento, além da verificação do documento do veículo, são avaliados vários itens obrigatórios de segurança. Condições de conservação, manutenção, mudanças de características e numerações também são verificados para evitar que veículos sem condições de circulação ou irregulares trafeguem normalmente pelas ruas. A prática pode colocar a vida da sociedade em risco.

Os proprietários devem ficar de olho nos itens que são avaliados durante a vistoria. Os equipamentos em dia garantem a segurança do condutor, passageiros e demais usuários das vias. São eles: farol, luzes piloto, lanternas de freio, de posição, luz de ré, acionamento das setas, acionamento intermitente de emergência, espelhos retrovisores, limpadores de para-brisa, funcionamento do velocímetro, estado de conservação dos pneus, funcionamento do freio de estacionamento (freio de mão) e a existência de cintos de segurança para todos os passageiros.

