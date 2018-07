Estação Rock garante diversão e muita música para mais de 1.500 pessoas

O Dia Mundial do Rock foi marcado por shows, exposições e muita música na sexta-feira, 13, na Praça da Bandeira. O projeto Estação Rock reuniu 11 bandas locais e mais de 1.500 pessoas até 1h, com equipes da Prefeitura de Macapá garantindo uma ocupação do espaço público segura para todos.

Para a estudante Kateriny Duarte, 19 anos, o ambiente estava agradável e seguro. “Temos a Guarda por aqui e isso nos dá segurança para curtir uma boa música local e nos divertir”, contou. A Guarda Municipal não foi a única presente no evento, também estiveram as equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Semduh), fiscalizando a atuação dos ambulantes; e os vermelhinhos da Secretaria Municipal de Manutenção Urbanística (Semur), que cuidaram da limpeza do ambiente.

Os meninos da Banda Calisto foram os primeiros a se apresentar. O vocalista Ramon Nascimento gostou bastante da experiência de participar pela primeira vez da programação do Macapá Verão e de ter a experiência de tocar em um evento fora do eixo underground da cidade. “A experiência foi incrível e o tratamento da equipe foi sensacional, a estrutura também e o público muito mais diversificado do que estávamos acostumados em outros eventos mais específicos dos quais participamos”, explicou.

Além deles, outras atrações também subiram ao palco, como a Banda Vennecy, com o vocal de Hanna Paulino, que levou o público aos gritos com as homenagens a nomes como Bon Jovi e AC/DC. As bandas Profetika e Nova Ordem cuidaram de trazer o som do metal para a Praça da Bandeira, e o público aprovou. Outros grupos presentes foram Banda The End, Banda Stereovitrola, Marcel Valkant, Mini Box Lunar, Diego Moura, Dezoito 21 e O Sósia, que iria encerrar a noite com seu brega rock, mas foram pegos de surpresa pela chuva.

Mas além da música, o evento contou com exposição de Cartoon com J. Márcio, comercialização de mais de 260 discos de vinil, que variavam de R$ 30,00 a R$ 150,00 na hora e sorteios diversos. A programação do Macapá Verão acontecerá até 2 de agosto com atrações para todos os gostos: nas quintas-feiras com Estação Lunar e as Domingueiras em pontos de lazer na cidade. Neste domingo, 15, as crianças terão a oportunidade de se divertir com o Estação Criança na Praça Veiga Cabral.

Rafaela Bittencourt