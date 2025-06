Governo do Amapá realiza a 6º Conferência Estadual da Pessoa Idosa do Amapá na quarta e quinta-feira, 11 e 12, com o tema: Envelhecimento Multicultural e democracia: urgência por equidade, direitos e participação. O evento evidencia as políticas públicas efetivas aos idosos e as que poderão ser concretizadas após o encontro no estado.

As atividades congregam representações de todo o estado para além de avaliar a efetividade das ações em execução, discutir e aprovar as propostas, envolvendo gestores, técnicos e sociedade civil que atendem ou prestam serviços aos idosos e idosas nos municípios.

Após amplos debates e discussões, serão eleitos 10 delegados e deliberadas propostas para serem encaminhadas à Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, que ocorre em Brasília (DF), em novembro.

Local: Escola Estadual Tiradentes

Data: 11/06/2025 às 9h0

Endereço: Rua Santos Dumont, n. 128, bairro Santa Rita, em Macapá

Agência de Notícias do Amapá

