Casos de covid-19 do Japão chegam a 1 milhão, e infecções se espalham

Registros em Kanagawa, vizinha a Toqiuo, quadruplicaram em 2 semanas

O Japão atingiu a marca de 1 milhão de casos do novo coronavírus (covid-19) nesta sexta-feira (6), noticiou a mídia local, e as infecções dispararam na sede olímpica de Tóquio e em outras áreas urbanas enquanto o país passa dificuldades para conter a variante Delta.

Os casos novos de Tóquio chegaram a 4.515, só ficando atrás do recorde de 5.042 de quinta-feira (5), e o município vizinho populoso de Kanagawa viu seus casos passarem de 2 mil, quadruplicando em menos de duas semanas.

As infecções em Osaka, a maior cidade do oeste do país, também bateram um recorde ao chegar a 1.310, um sinal de que o vírus está se alastrando rapidamente fora de Tóquio.

O número total de casos desde que a pandemia começou no ano passado está agora acima de 1 milhão, manchando o sucesso inicial do país na contenção da doença.

Embora o contágio pareça estar se espalhando velozmente da capital para outras regiões, o primeiro-ministro Yoshihide Suga adotou um tom cauteloso a respeito da ampliação de um estado de emergência para todo o Japão.

“Precisamos levar em conta as condições locais. Cada região pode adotar sua própria medida”, disse Suga aos repórteres em Hiroshima, onde participou de uma cerimônia que lembrou o 76º aniversário do ataque com bomba atômica dos Estados Unidos contra a cidade durante a Segunda Guerra Mundial.

Mas a piora da crise de saúde provavelmente pressionará o premiê antes de uma eleição que deve ser realizada em outubro.

Ele reiterou que não acredita que realizar os Jogos contribua para um aumento das infecções.

Reuters

