Os 27 melhores jogos para jogar no tédio

No mundo corrido que vivemos atualmente, onde a rotina muitas vezes se torna monótona, os jogos para jogar no tédio se destacam como uma forma envolvente e cativante de escapar da banalidade do dia a dia.

Seja você um entusiasta de jogos de tabuleiro, um ávido jogador de cassino online na Betfair ou alguém que busca desafios intelectuais, existe um vasto universo de jogos prontos para serem explorados e que podem ser a solução perfeita para espantar o tédio.

Neste texto, exploraremos uma ampla gama de jogos de diversas categorias, desde os clássicos tabuleiros e cartas até os jogos eletrônicos mais modernos, passando por opções que desafiam a mente, estimulam a estratégia, proporcionam competições emocionantes e até mesmo permitem viver outras vidas através de experiências de simulação.

Independentemente de suas preferências ou plataforma de escolha, sempre há um jogo capaz de entreter, desafiar e proporcionar momentos de diversão tanto para momentos solitários quanto para interações sociais memoráveis. Confira!

Jogos de tabuleiro e cartas

Codenames: Um jogo de palavras onde a comunicação e a dedução são fundamentais;

Um jogo de palavras onde a comunicação e a dedução são fundamentais; Uno: Um jogo de cartas clássico, divertido e fácil de jogar com amigos ou familiares.

Um jogo de cartas clássico, divertido e fácil de jogar com amigos ou familiares. Ticket to Ride: Um jogo de estratégia onde os jogadores constroem rotas ferroviárias e competem por objetivos.

Um jogo de estratégia onde os jogadores constroem rotas ferroviárias e competem por objetivos. Azul: Um jogo tático de montagem de azulejos inspirado na arte islâmica.

Jogos digitais casuais

Among Us : Um jogo online multiplayer onde a dedução e a traição são fundamentais para vencer;

: Um jogo online multiplayer onde a dedução e a traição são fundamentais para vencer; Minecraft : Um jogo de construção e exploração que oferece liberdade criativa ilimitada;

: Um jogo de construção e exploração que oferece liberdade criativa ilimitada; Candy Crush Saga: Um jogo de quebra-cabeças casual para dispositivos móveis.

Puzzles clássicos

Palavras Cruzadas: Uma atividade clássica que desafia o conhecimento de vocabulário e raciocínio;

Uma atividade clássica que desafia o conhecimento de vocabulário e raciocínio; Forca : Um jogo clássico de adivinhação de palavras onde os jogadores tentam adivinhar a palavra oculta

: Um jogo clássico de adivinhação de palavras onde os jogadores tentam adivinhar a palavra oculta Sudoku: Um jogo de lógica que envolve preencher uma grade com números sem repetições.

Jogos de RPG (Role-Playing Games)

The Witcher: Um RPG de mundo aberto com narrativa envolvente e missões cativantes;

Um RPG de mundo aberto com narrativa envolvente e missões cativantes; Genshin Impact : Um RPG de ação de mundo aberto com um sistema de combate emocionante e gráficos impressionantes;

: Um RPG de ação de mundo aberto com um sistema de combate emocionante e gráficos impressionantes; Dungeons & Dragons: Um jogo de mesa de RPG onde os jogadores assumem papéis em um mundo de fantasia.

Jogos de cassino

Roleta: Um jogo de cassino clássico onde os jogadores apostam em números, cores ou combinações.

Um jogo de cassino clássico onde os jogadores apostam em números, cores ou combinações. Blackjack: Um jogo de cartas onde os jogadores competem contra o dealer, buscando somar 21 pontos ou chegar o mais próximo possível sem ultrapassar. É possível jogar blackjack na Betfair e também entre os amigos, presencialmente.

Um jogo de cartas onde os jogadores competem contra o dealer, buscando somar 21 pontos ou chegar o mais próximo possível sem ultrapassar. É possível jogar blackjack na Betfair e também entre os amigos, presencialmente. Slots: Máquinas de caça-níqueis eletrônicas que oferecem uma variedade de temas e mecânicas de jogo.

Máquinas de caça-níqueis eletrônicas que oferecem uma variedade de temas e mecânicas de jogo. Bingo: Um dos jogos para jogar no tédio mais clássicos que existem, em que os jogadores marcam números em um cartão à medida que são sorteados

Jogos de esportes e competição

EAFC ou Pro Evolution Soccer : Jogos de simulação de futebol para quem gosta de competir com amigos;

: Jogos de simulação de futebol para quem gosta de competir com amigos; Rocket League : Um jogo de futebol com carros, oferecendo uma mistura única de esportes e ação;

: Um jogo de futebol com carros, oferecendo uma mistura única de esportes e ação; Mario Kart : Um jogo de corrida divertido e competitivo, ideal para reunir amigos e familiares.

: Um jogo de corrida divertido e competitivo, ideal para reunir amigos e familiares. Super Smash Bros: Um jogo de luta onde personagens famosos da Nintendo se enfrentam em batalhas divertidas e caóticas.

Jogos de simulação

The Sims : Um simulador de vida onde os jogadores controlam personagens e suas vidas cotidianas.

: Um simulador de vida onde os jogadores controlam personagens e suas vidas cotidianas. Flight Simulator : Um simulador de voo ultra-realista que permite explorar o mundo a partir do conforto de sua cadeira.

: Um simulador de voo ultra-realista que permite explorar o mundo a partir do conforto de sua cadeira. Animal Crossing: Um simulador de vida onde os jogadores constroem sua ilha, interagem com os habitantes e realizam diversas atividades.

Jogos colaborativos

Pandemic: Um jogo de tabuleiro cooperativo em que os jogadores trabalham juntos para conter surtos de doenças em todo o mundo.

Um jogo de tabuleiro cooperativo em que os jogadores trabalham juntos para conter surtos de doenças em todo o mundo. Escape Room: The Game: Uma versão de tabuleiro dos populares desafios de salas de fuga, onde os jogadores têm que resolver quebra-cabeças em equipe para escapar.

Uma versão de tabuleiro dos populares desafios de salas de fuga, onde os jogadores têm que resolver quebra-cabeças em equipe para escapar. Overcooked: Este é um dos jogos para jogar no tédio mais caóticos desta lista, onde os jogadores devem colaborar para preparar e entregar pedidos em uma cozinha maluca.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...