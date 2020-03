Estão abertas as inscrições para o Edital Fundos da Infância e da Adolescência

Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente podem inscrever propostas até o dia 19 de junho

Em 2019, R$ 26 milhões de recursos foram investidos em 115 projetos de 20 estados do país

Nesta quarta-feira (18), o Itaú Social lança Edital para destinação de recursos aos Fundos da Infância e da Adolescência, com o propósito de apoiar projetos que contribuam para a garantia de direitos. Os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCAs) de todo o país, gestores dos Fundos, podem inscrever suas propostas até o dia 19 de junho.

Em 2019, o Edital Fundos da Infância e da Adolescência (Edital FIA) selecionou 115 projetos, total que representa mais do que o dobro de 2018, quando foram apoiadas 51 ações. Ao todo, foram repassados R$ 26 milhões para iniciativas em 20 estados.

Realizado todos os anos, o Edital FIA é elaborado conforme as orientações do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) e seleciona propostas voltadas ao atendimento e acolhimento direto; elaboração de diagnóstico, sistema de monitoramento e avaliação de políticas públicas; capacitação e formação profissional; campanhas educativas; e mobilização social e articulação para a defesa dos direitos.

“O Conselho precisa ter um olhar minucioso para identificar a proposta que melhor atenda a necessidade de crianças e adolescentes do território. O projeto selecionado para receber os recursos precisa ter potencial efetivo para a garantia de direitos”, explica a coordenadora de Fomento do Itaú Social, Milena Duarte.

Neste ano, a expectativa é ampliar o número de inscrições e alcançar municípios que nunca participaram do edital. “O processo de inscrição é formativo e contribui para o amadurecimento da gestão dos Conselhos. Nossa equipe está mobilizada e empenhada em levar o Edital FIA ao maior número de municípios, priorizando regiões com maior vulnerabilidade, numa perspectiva de democratização de acesso aos recursos”, destaca a coordenadora.

Os valores disponibilizados para o Edital são provenientes da destinação de 1% do imposto de renda devido das empresas do Conglomerado Itaú Unibanco Holding S.A, e também da destinação de até 6% do IR devido dos colaboradores do Itaú.

Informações sobre o Edital podem ser acessadas no site do Itaú Social: www.itausocial.org.br e as inscrições podem ser feitas no site www.prosas.com.br . O anúncio dos projetos selecionados está previsto para dezembro.

