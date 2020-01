Tudo você precisa saber sobre o hormônio da gravidez, o HCG

Mil Dicas de Mãe explica o que significa e para que serve o HCG ou Gonadotrofina Coriônica, o único hormônio específico da gestação

Se você está tentando engravidar, certamente já ouviu falar sobre o HCG ou Gonadotrofina Coriônica, o conhecido hormônio da gravidez. Mas, afinal, o que é essas três letras amontoadas significam? Quem produz? Qual é a sua função? Como é detectado nos exames e quais os níveis que indicam cada fase da gestação? Dúvidas como essas são bastante comuns e mais fáceis de serem esclarecidas do que parece.

Em primeiro lugar, vale dizer que o hormônio HCG é fundamental para a manutenção da gravidez. Acontece assim: espermatozoide e óvulo se encontram, em geral, em uma das Trompas de Falópio da mulher, ocorrendo a fecundação (junção do material genético do pai e da mãe).

Em seguida, essa célula, que dará origem ao bebê, migra para o útero. Lá, ela deve encontrar as condições ideais para sua fixação no endométrio, a camada interna do órgão (que descama quando a mulher fica menstruada). Quando, no entanto, há a fecundação, o embrião se fixa ali, dando também origem à placenta. É ela quem fará a nutrição do feto ao longo da gestação, e é também a responsável pela produção do HCG.

