Musculação: saiba qual a melhor divisão de treino para ficar big

Segundo os personal trainers Tauá Fernandes e João Carvalho, a divisão é o que garante o estímulo correto do músculo

Lívia Oliveira

Quer alcançar a tão sonhada hipertrofia? Acertar na divisão do treino é o primeiro passo para atingir esse e outros objetivos na musculação. Segundo os personal trainers Tauá Fernandes e João Carvalho, a periodização possibilita a individualidade no treinamento e a divisão é o que garante o estímulo correto do músculo.

Pensando nas pessoas que desejam entender como funcionam algumas divisões de treinamento, o iBahia preparou uma lista com as principais informações sobre os treinos ABC, ABCD e ABCDE.

O plano de treino ideal deve levar em consideração as necessidades do aluno. “Limitações, objetivos, estilo de vida (com relação ao trabalho, ao descanso, ao sono e a alimentação) e a frequência de treino. Uma pessoa que frequenta menos a academia vai ter um treino diferente de quem vai todos os dias da semana”, explicou Tauá Fernandes.

O personal João Carvalhos explicou que o treino ABC é uma divisão muito comum nas academias.

Como funciona o treino ABC?

O treino ABC contempla em sua maioria exercícios multiarticulares. A ideia é que cada grupo muscular seja trabalhado duas vezes na semana. Para isso, o indivíduo deve frequentar a academia pelo menos seis dias na semana.

Treino A – pernas e quadril (segunda e quinta-feira);

Treino B – costas e bíceps; exercícios de puxar (terça e sexta-feira);

Treino C – peito, tríceps e deltoide medial (porção média do ombro); exercícios de empurrar (quarta-feira e sábado).

