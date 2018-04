5 verdades sobre exercícios físicos que fazem mais mal do que bem

Natasha Romanzoti

Quantas vezes por semana você precisa se exercitar para entrar em forma? Se você está tentando perder peso, deve se concentrar em exercícios ou dieta? É melhor fazer atividade física de manhã ou à noite?

Você provavelmente já se deparou com essas questões antes, e ouviu respostas contraditórias, vagas ou até corretas, mas pouco úteis.

Matando 10 mitos sobre exercícios físicos

Algumas “meias verdades” sobre exercícios físicos ajudam mais do que atrapalham. Então, vamos nos concentrar no que ajuda:

Mito 1: Para ter um benefício real, você precisa fazer pelo menos uma hora de academia por dia ou suar várias vezes por semana em uma aula aeróbica

O que deveria ser dito: Para uma saúde melhor e um risco reduzido de morte por todas as causas, qualquer tipo de movimento é melhor que pouco ou nenhum.

Quando as pessoas escutam que “precisam ir à academia todos os dias ou não adianta nada”, acabam não fazendo nada. Mas qualquer esforço que você fizer para se mexer, seja uma aula de kickboxing duas vezes por semana, ou uma caminhada de 30 minutos até o trabalho, tem benefícios mensuráveis para seu cérebro e corpo.

Isso é de acordo com uma nova pesquisa publicada este mês no Journal of the American Heart Association. Para chegar a seus resultados, os pesquisadores usaram dados sobre atividade física e taxas de mortalidade de mais de 4.800 adultos e descobriram que as pessoas que andavam por pelo menos 30 minutos por dia (e boa parte podia ser simplesmente parte da sua rotina, como subir as escadas do trabalho) tinham benefícios significativos em comparação com aqueles que não se exercitavam.

A mensagem-chave deste estudo é que a atividade física total (ou seja, de qualquer duração) fornece benefícios importantes para a saúde.

Mito 2: A melhor hora para se exercitar é logo de manhã

O que deveria ser dito: O melhor momento para um treino é o momento que você tem para exercitar-se de forma mais consistente.

Idealmente, a atividade física deve ser um hábito diário, por isso, se você gosta de ir no fim da noite na academia, faça isso. Se só pode fazer uma aula de spin na hora do almoço, faça isso.

Se você não tem preferência e tem disponibilidade, algumas pesquisas sugerem que se exercitar logo de manhã pode ajudar a acelerar a perda de peso, preparando o corpo para queimar mais gordura ao longo do dia.

