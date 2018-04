7 graduações que têm a Economia como foco

Além do tradicional curso de Ciências Econômicas, estudantes encontram opções como Ciências do Consumo, Economia Ecológica e Finanças

Lisandra Matias

O funcionamento das atividades desenvolvidas pela sociedade com a finalidade de produzir, distribuir e consumir os produtos e os serviços necessários à sobrevivência é o tema central das graduações em Economia e Ciências Econômicas. No Brasil, cerca de 200 instituições oferecem esse curso.

Entre as disciplinas que tradicionalmente fazem parte da grade curricular estão: história econômica, teoria macroeconômica (emprego, inflação, comércio internacional, atuação do Estado), teoria microeconômica (formação de preços, mercado, relação entre produtores e consumidores), introdução às ciências sociais, cálculo, álgebra linear, introdução às finanças, economia do setor público, economia monetária e economia política.

No mercado de trabalho, o economista dedica-se tanto a grandes questões, nacionais ou mundiais, quanto a problemas específicos de empresas ou investidores individuais. Desenvolve planos para a solução de problemas financeiros, econômicos e administrativos em empresas do comércio, de serviços, na indústria ou no setor financeiro e elabora relatórios e pareceres analisando a situação atual e fazendo projeções para o futuro.

